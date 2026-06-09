Prije 10 mjeseci prijavili su ga za silovanje djeteta. Nije bio ni ispitan. Sad je ubio curicu (11)

Tisuće ljudi okupile su se na tihome maršu za 11-godišnju Lyhannu, čije je ubojstvo izazvalo bijes diljem Francuske nakon što je otkriveno da policija nije ispitala osumnjičenika unatoč ranijim optužbama za seksualno zlostavljanje djece. Roditelji djevojčice predvodili su povorku u selu Fleurance na jugozapadu zemlje noseći transparent “Nikad više”. kćeri

Upravo je u tom malomu selu 29. svibnja popodne Lyhanna nestala na putu od škole do kuće. Snimke nadzornih kamera zabilježile su da je djevojčica ušla u automobil Jérômea B. (41), oca njezine školske prijateljice. Od tog trenutka gubi joj se svaki trag i roditelji su nestanak prijavili policiji.

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Jérômea B. uhitili su već sljedećeg dana i zadržali u pritvoru. O nestanku djevojčice davao je različite iskaze - govorio je da ju je ostavio kod lokalnog bazena, a kako njegova priča nije imala uporište, policija ga je zadržala. Nakon toga se branio šutnjom i nije više surađivao.

Dok je on bio u pritvoru, za djevojčicom je pokrenuta jedna od najvećih potraga u regiji, u kojoj je sudjelovalo 170 žandara, uz angažman konjičke jedinice, helikoptera, dronova, pasa tragača i teške ronilačke opreme. Nakon tjedan dana potrage njezino su beživotno tijelo pronašli u napuštenom silosu za žito na obližnjem poljoprivrednom imanju u departmanu Gers. Naime, operativni centar žandarmerije u Auchu primio je dojavu da je osumnjičenik prije osam godina radio na silosu za žito u općini Puycasquier, petnaestak kilometara od mjesta nestanka. Timovi su odmah upućeni na tu, do tada neistraženu, lokaciju.

U napuštenom poljoprivrednom postrojenju, skrivenom od pogleda, otkrili su tijelo djeteta. Odjeća je odgovarala onoj koju je Lyhanna nosila na dan nestanka. Sljedećeg dana, nakon provedene DNK analize, tužitelj Olivier Naboulet potvrdio je najcrnje sumnje. “Identifikacija žrtve je potvrđena: pronađeno tijelo doista je tijelo male Lyhanne”, stajalo je u priopćenju. Obdukcija u tom trenutku nije mogla sa sigurnošću utvrditi uzrok smrti te su naredili dodatna vještačenja.

Foto: Jean-Marc Haedrich/SIPA

Lyhannini roditelji bili su u šoku. Poznavali su Jérômea jer je bio otac jedne od najboljih prijateljica njihove kćeri. Doduše, nisu imali dobro mišljenje o njemu nakon što je, jednom prilikom, za svoju kćer i njene prijateljice organizirao pidžama party, na kojem se neprikladno ponašao upravo prema Lyhanni. Rekla je roditeljima da se igrao s njom i škakljao je, čak joj je i svakog dana donosio užinu pred školu. Zbog svega toga Lyhannini roditelji prekinuli su svaki kontakt s njim, što su tražili i od svoje kćeri.

U međuvremenu francuski mediji otkrivaju kako je Jérôme bio sve samo ne uzoran otac dvoje djece, kojima se ponosio na društvenim mrežama objavljujući fotografije s njima. Naime, otkriveno je da je on čak devet mjeseci bio pod istragom zbog teškoga kaznenog djela, no sustav je zakazao na svakom koraku. Kako je otkrio BFMTV, još je u kolovozu 2025. godine majka desetogodišnje djevojčice, prijateljice jedne od osumnjičenikovih kćeri, podnijela protiv njega prijavu za višestruko silovanje svoje kćeri. Djevojčica, nazovimo je Rosa, povjerila se majci u suzama, opisujući kako ju je Jérôme B. više puta silovao u svojoj kući.

Policija u obližnjem Toulouseu provela je preliminarnu istragu na temelju te prijave, koja je uključivala razgovore sa žrtvom te psihološke i medicinske nalaze, koji su potvrdili ozljede sukladne seksualnom zlostavljanju. Spis s nalogom za Jeromeovo ispitivanje poslan je tužiteljstvu u Auchu u siječnju ove godine. Međutim, tužiteljstvo tjednima nije otvorilo spis, a zatim je trebalo još šest tjedana da se predmet dodijeli istražiteljima. U tri mjeseca prije Lyhannine otmice i ubojstva sa Jeromeom nisu ni kontaktirali niti su ga pozvali na ispitivanje.

Protiv njega su se pojavile i druge optužbe. U prosincu 2017. godine prijavljen je zbog veze sa 17-godišnjakinjom, no slučaj je odbačen 2018. nakon što je djevojka izjavila da je veza bila sporazumna. Godine 2021. dobio je otkaz na mjestu domara u drugoj školi zbog neprimjerenog ponašanja prema učenici putem interneta, no nije poznato je li slučaj prijavljen policiji.

U siječnju 2022. godine optužen je za silovanje sedmogodišnjeg djeteta, ali je slučaj 2024. odbačen zbog nedostatka dokaza. Javna tužiteljica u Auchu, Clémence Meyer, izjavila je da ni medicinske ni psihološke istrage nisu omogućile potvrdu optužbe. Meyer je dodala da je prošlog tjedna podnesena još jedna prijava za silovanje protiv Jeromea, koja je sada dio istrage.

Višestruki silovatelj djece tako je godinama koristio prednosti sporog birokratskog i nefunkcionalnog francuskog pravosudnog sustava, što je sad s pravom razbjesnilo javnost.

Foto: I Bazin/ABACA/ABACA

Za majku desetogodišnje Rose vijest o ubojstvu Lyhanne bila je težak udarac. Uvjerena je da njenu prijavu nisu shvatili ozbiljno te da bi, u suprotnom, Lyhanna danas bila živa.

Bivši tužitelj Jacques Dallest ocijenio je postupanje u ovom predmetu nedopustivim.

- Vrijeme obrade je predugo. Već godinama vrijedi pravilo da se slučajevi nasilja nad osobama, a posebno nasilja nad djecom, moraju rješavati prioritetno. Čini se da to ovdje nije bio slučaj - komentirao je.

Skandal je odjeknuo do samog vrha države. Predsjednik Emmanuel Macron priznao je “neprihvatljive disfunkcionalnosti”, a ministar pravosuđa Gérald Darmanin uputio je ispriku obitelji žrtve u ime pravosuđa, nazvavši slučaj “ogromnim neuspjehom” i naredio reviziju oko 70.000 neriješenih prijava za nasilje nad djecom.

No za Lyhannu je prekasno. Pitanje koje muči cijelu Francusku jest koliko još tempiranih bombi poput Jérômea B. slobodno hoda ulicama zbog sustava koji nije u stanju zaštititi najranjivije.