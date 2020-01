Prije 11 godina spasili su 150 putnika: 'Bit ćemo u Hudsonu'

Airbus A320 na letu 1549 poletio je iz zračne luke LaGuardia u New Yorku prema aerodromu Charlotte Douglas u gradu Charlotteu u Sjevernoj Karolini. No, niti dvije minute od polijetanja avion US Airwaysa se na visini od 859 metara sudario s jatom kanadskih gusaka. Oba motora su otkazala, a piloti su morali prisilno sletjeti.

Bilo je to prije točno 11 godina, a priča o slijetanju usred Manhattana postala je poznata kao "Čudo s Hudsona".

Dvije minute nakon što su poletjeli, kapetan Chesley "Sully" Sullenberger i kopilot Jeffrey Skiles, dobili su obavijest da se više ne mogu vratiti na aerodrom s kojeg su poletjeli i da su sve ostale zračne luke u blizini nedostupne. U utrci s vremenom i nastojanjem da spase 150 putnika i tri člana posade, odlučili su se sletjeti na rijeku Hudson.

Foto: REUTERS/Davor Plukavec/Pixsell

- Nisam se ni pomolio. Morao sam biti koncentriran na spuštanje. Zamišljam da se netko otraga pobrinuo za mene dok sam ja upravljao - rekao je Sully za CBS 2009. godine.

- Izgubio se potisak u oba motora, pri maloj brzini, na maloj visini, nad jednim od najgušće naseljenih područja na planetu. Da, znao sam da je riječ o velikom izazovu - ispričao je. Komunikaciju s kontrolnim tornjem završio je riječima: 'Bit ćemo u Hudsonu'.

Foto: NYTimes

- Morao sam sletjeti s potpuno poravnatim krilima, s malo podignutim nosom i uz stopu propadanja s kojom se može preživjeti. Usto sam morao sletjeti tek nešto iznad minimalne letne brzine, ali ne ispod. I sve to istodobno - objasnio je tada hrabri kapetan. Kada su se spustili, rekao je svom kopilotu: 'Pa dobro, i nije tako loše kao što sam mislio'.

Iako je nekoliko ljudi teže ozlijeđeno, nitko nije poginuo. Ovo su neka od njihovih svjedočenja:

Mirno nam je kazao: Pripremite se za udar. Tek smo tada shvatili da se spuštamo prema vodi. Sletio je veličanstveno. Udar u vodu bio je samo nešto malo jači od uobičajenog slijetanja i bacio nas je na sjedala ispred nas, kazao je svjedok iz aviona Jeff Kolodjay. Kraj mene je sjedila žena s malom bebom i počeli smo prelaziti preko sjedala da se domognemo izlaza. Posada aviona uspjela je otvoriti izlaze za opasnost nekoliko sekundi nakon udara. Sreća je da su trajekti u blizini odmah krenuli prema avionu i počeli izvlačiti putnike, rekao je Kolodjay.

Nakon polijetanja čuo sam glasan udarac, a zrakoplov se zatresao. Osjetio se dim, vidjeli smo vatru na motorima. Avion se počeo okretati i mislili smo da se vraćamo. Ljude je uhvatila panika, mnogi su plakali i vriskali. Udarili smo u vodu i odjednom je sve utihnulo. Pomislio sam, to je to, mrtav sam, a onda sam shvatio da je sve ok i da sam dobro, rekao je Panero.

Bio sam na 25. katu zgrade i vidio avion kako neobično nisko leti. Odjednom je završio u rijeci, rekao je očevidac Ben Vonklemerer.

Foto: REUTERS/Davor Plukavec/Pixsell

Limenu pticu je Sully uspio spustiti na rijeku pod savršenim kutom i jako precizno zahvaljujući svom iskustvu. Sully je bio bivši vojni borbeni pilot i vrhunski stručnjak za aviosigurnost. Do tad je proveo skoro 20 tisuća sati u zraku, od kojih nešto više od 4700 u Airbusu A320.

Nakon slijetanja putnici su izašli na krila aviona i čekali spasioce. Obzirom da je u New Yorku tada bilo -7 stupnjeva Celzija, voda je također bila iznimno hladna. Spasioci su brzo došli i odveli 35 ljudi u bolnicu, uglavnom zbog ozeblina.

Foto: REUTERS/Davor Plukavec/Pixsell

Sully je nakon spašavanja prvo nazvao svoju suprugu i rekao: 'Draga, imao sam nesreću'.

U ožujku 2009. godine, dva mjeseca nakon nesreće, Sully je objavio da odlazi u mirovinu. Za US Airways radio je 30 godina kao pilot. Na odlasku je istaknuo da je sretan što je radio posao koji zaista voli i što je imao divne kolege.

Foto: AFP

O "Čudu s Hudsona" je 2016. snimljen film u režiji Clinta Eastwooda te s Tomom Hanksom u glavnoj ulozi.