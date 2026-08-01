Prije 13 godina ukrali su mu Opel, rekordno niski Dunav sad mu je otkrio auto: 'Plakao sam'

Rekordno niski Dunav ovih dana otkrio je nevjerojatne prizore, od potonulih brodova, ostatke mamuta i automobila, a upravo takav jedan pronašli su i u blizini mađarskog grada Szoba. Tamo su iz rijeke izvukli olupinu za koju su utvrdili da je auto ukraden prije 13 godina. Opel Corsa pripadala je danas umirovljenom Imreu Pásztoru, kojemu je vozilo nestalo ispred kuće u rujnu 2013. godine.

Na automobil su u srijedu naišli zahvaljujući izrazito niskom vodostaju Dunava. Na intervenciju su izašli vatrogasci iz Vámosmikole i dobrovoljni vatrogasci iz Nagymarosa. Ronioci su pričvrstili vozilo, nakon čega ga je tehnička služba vitlom izvukla na obalu i predala policiji. Iz automobila su pritom morali izvaditi i nekoliko desetaka riba te ih vratiti u rijeku.

– Tog petka u rujnu 2013. ujutro sam izašao pred kuću i vidio policajce kako obilaze. Pokazalo se da su tijekom noći provalili u garaže i odvezli i moj automobil. Jako sam ga volio. Kupio sam ga 15 godina prije toga od jednog starijeg gospodina u Budimpešti, u gotovo novom stanju. Njime sam išao na posao i bio mi je sredstvo za rad – ispričao je Pásztor za Blikk.

Krađu je prijavio policiji, no nakon mjesec dana obaviješten je da je istraga obustavljena. Nikada nije utvrđeno tko je ukrao automobil ni zašto. Pásztor se prisjetio i da je tijekom noći možda vidio kradljivce, ali tada nije posumnjao što rade.

– Kasno navečer, oko ponoći, izašao sam u dvorište zapaliti cigaretu i vidio dvojicu visokih ljudi kako se kreću sa svjetiljkama. Mislio sam da se moji susjedi spremaju na ribolov pa im ništa nisam rekao, ali sada sam siguran da su to bili lopovi. Kasnije su kružile glasine o različitim osobama, ali za to nikada nije bilo dokaza – kazao je.

Obitelj se u međuvremenu odselila, no njihova tadašnja kuća nalazila se samo stotinjak metara od mjesta na kojem je automobil pronađen. Jedan poznanik obavijestio je Pásztora da je u rijeci pronađeno vozilo, a prema registarskoj oznaci ubrzo je potvrđeno da je riječ o njegovoj Corsi.

Foto: Vámosmikola Önkormányzati Tűzoltóság

– U meni su se probudili užasni osjećaji, čak sam se i rasplakao, a i sada mi je teško govoriti o tome. Bili smo jako vezani uz taj automobil – rekao je Pásztor.

Dodao je da je nekoliko dana prije krađe na automobilu zamijenio velik broj dijelova i u njega uložio mnogo novca.

– Moguće je da ga je netko, nakon što je to doznao, ukrao upravo zbog tih dijelova, a zatim je smatrao da ga se ovako najjednostavnije može riješiti – rekao je.

U olupini je pronađena i Pásztorova torba, u kojoj se još nalazio njegov novčanik. Vlasnik sada mora organizirati odvoz ostataka automobila.