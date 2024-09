Prije 15 godina ubio je ženu. Sad je dobio 3,5 godine zatvora zbog napada batom za meso

Damir Kosmač (59) nepravomoćno je na Županijskom sudu u Velikoj Gorici proglašen krivim za pokušaj nanošenja teških tjelesnih ozljeda intimnom poznaniku te je osuđen na tri i pol godine zatvora. Ne mora platiti sudske troškove jer je nezaposlen i nema primanja, a pušten je na slobodu iz istražnog zatvora bez mjera opreza jer je proteklo vrijeme od godine dana, koliko je maksimalni istražni zatvor za ovo djelo.

Teretili su ga da je u stanu u Zapruđu u Novom Zagrebu 15. svibnja 2023. oko 3 sata nasrnuo na poznanika (49) udarivši ga najmanje šest puta batom za meso.

Kako je pisao Jutarnji list, Kosmač je u stan svraćao čovjeku s kojim je bio u intimnoj vezi. No razgovor je za njega krenuo u krivom pravcu jer mu je oštećeni dao do znanja da se s njim više ne želi družiti niti s njime ići na more. Kosmač je, navodi se u optužnici, otišao do sobe i vratio se s batom za meso. Prišao je 49-godišnjaku koji je sjedio na krevetu te ga više puta njime udario u prednji dio glave. Iako ga je Kosmač udario najmanje šest puta puta u glavu, napadnutome muškarcu u KBC Zagrebu utvrdili su lakše ozljede. Kad se policija pojavila na vratima, Kosmač im je navodno rekao da to nije učinio on i da je prije njega već bio netko u stanu.

Velika Gorica: Nastavljeno suđenje Damiru Kosmaču za pokušaj ubojstva | Foto: Robert Anic/PIXSELL

Suđenje je bilo zatvoreno za javnost, kako zbog zaštite dostojanstva oštećenika tako i zbog zaštite obiteljskog života okrivljenog Kosmača.

- Zadovoljni smo presudom. Teretilo ga se za pokušaj ubojstva, a sud je to, nakon doista iscrpnog dokaznog postupka, prekvalificirao u pokušaj nanošenja teških tjelesnih ozljeda te izmijenio i činjenični opis. Riječ je o kvalificiranom obliku tog djela počinjenom prema bliskoj osobi. Vjerujemo da će se Županijsko državno odvjetništvo žaliti, a mi ćemo odlučiti nakon primitka pisanog otpravka presude - kazao je Kosmačev branitelj Neven Antić.

Inače, Kosmač je 2010. već bio osuđen na 13 godina zatvora zbog ubojstva supruge u obiteljskoj kući u Brdovcu u studenom 2009. Tijekom suđenja na Županijskom sudu u Velikoj Gorici priznao ubojstvo. Truplo je umotao u deku i autom ga dovezao do Save i bacio je u rijeku. Tijelo nikad nisu pronašli. U vrijeme ubojstva u kući je bilo dvoje maloljetne djece. Damirov sin iz prvog braka te Ivanina kćer iz prvog braka. Kosmač je tvrdio da je suprugu volio, no svi svjedoci su ga opisali kao hladnu i samozatajnu osobu.

Iz zatvora je pušten na uvjetni otpust prije isteka kazne radi dobrog ponašanja.