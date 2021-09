Nakon dugih 17 godina na Županijskom sudu u Rijeci počelo je suđenju Alajdinu Krasniqiu (56), rodom iz Prizrena, kojeg se tereti za ubojstvo Slavonke Slavice Dankić (48), na otoku Krku 2004., gdje je u hotelu Zvonimir radila kao sobarica.

Obzirom da je ubojica od dana ubojstva u bijegu, sudi mu se u odsutnosti.

Ovaj intrigantni slučaj datira još od travnja 2004. godine, kada je žrtvino tijelo nađeno na baščanskom predjelu Zarok, u blizini potoka Vela rika.

Policija je nakon zločina protiv ubojice podnijela kaznenu prijavu, tereteći ga da je golim rukama zadavio nesretnu ženu, ugušivši je.

Iz izjava svjedoka, koji su sa žrtvom radili u navedenom hotelu, te izjava njenih roditelja i sestre proizlazi kako su Slavica i Alajdin, koji se svima predstavljao kao Idrih iz Češke, upoznali 2000., a njihova veza postala ozbiljnija 2003. godine,

Tada ga je, u rujnu iste godine, dovela roditeljima u obiteljsku kuću u Đakovu, gdje su trebali ostati nekoliko dana, no ostali su do prosinca iste godine.

Ubojica se predstavljao kao imućni poduzetnik iz Praga, koji ima dućan sa galanterijom i dječjim potrepštinama za školu.

No, žrtvin otac posumnjao je u njegovu priču, a po govoru zaključio da je isti Albanac te kasnije, tvrdi, dobio i saznanja da se radi o "šarenoj osobi, koja se druži s mafijašima".

Kako se otac i budući zet nisu slagali, par se odselio u Osijek, no nekoliko tjedana kasnije nesretna kćer se s modricama vratila roditeljima požalivši se da je Alajdin psihički i fizički maltretira te da neće više s njim imati posla.

'Ubit ću je i poslati u koferu'

Shrvani roditelji svjedočili su kako su tada uslijedili neprestani telefonski pozivi u kojima ih je ubojica vrijeđao te u više navrata prijetio kako će im kćer ubiti i poslati je kući u kovčegu.

Nedugo nakon toga Slavica je otišla raditi u Bašku, no bivši dečko ju je pratio, došavši za njom i iznajmivši sobu nedaleko hotela u kojem je radila i u koji je dolazio te joj jednom prilikom i opalio šamar.

Slavičine kolege svjedočile su kako im se požalila na Alajdina i kako su je savjetovali da sve prijavi policiji, no, iz nepoznatog razloga ona je 15.travnja pristala s njim otići u Crikvenicu, o čemu je obavijestila kolegicu.

Tog, a ni idućeg dana nije se više javljala na telefon niti je bila u sobi u kojoj su joj ostale stvari, te su djelatnici hotela prijavili njen nestanak policiji. Pet dana kasnije pronađeno je njeno tijelo. Krasniqi je dan nakon ubojstva pobjegao iz Hrvatske. Policija ga je imala, ali tada nije znala da je ubojica. Tog jutra zatekli su ga na graničnom prijelazu Kamensko.

Na temelju vize veleposlanstva RH u Pragu trebao je napustiti državu do 26. ožujka te godine, pa mu je tada Prekršajni sud u Sinju izrekao novčanu kaznu i protjeran je na godinu dana iz Hrvatske.

Da je on ubojica potvrđeno tek nakon 14 godina

Nažalost, u to vrijeme još se nije znalo da je počinitelj ubojstva, budući da je tijelo ubijene žene pronađeno tek nekoliko dana kasnije. Konačna potvrda sumnji da je upravo Krasniqi čovjek koji je oduzeo život Slavici Dankić dogodila se tek 14 godina kasnije, kada je stigao krucijalni nalaz DNK vještačenja. Protiv ubojice je podignuta optužnica, no obrana je potom tražila da se vještačenje DNK izdvoji kao nezakonit dokaz. Kako je sud to odbio, obrana se žalila Vrhovnom sudu koji je žalbu uvažio.

U siječnju prošle godine izmijenjene su neke odredbe Kaznenog zakona vezano uz izuzimanje bioloških tragova pa je tada bilo moguće uzeti krv najbližeg srodnika osumnjičene osobe i provesti vještačenje kako bi se potvrdio identitet.

Ponovljenim DNK vještačenjem, a nakon što su Krasniqijevoj majci uzeti brisevi i krv, potvrđeno je da je ona majka osobe čiji su biološki tragovi pronađeni na mjestu zločina.

Iduće ročište zakazano je za početak listopada kada će u svrhu svjedoka biti pozvani vještak biološkog vještačenja te sudsko medicinski vještak.