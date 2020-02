Prije godinu dana Matiju našli na cesti s 2 kg, a sad je velik

Jedini živahni stanovnik Utočišta za medvjede u Kuterevu u ovo doba godine je maleni Matija, medvjedić siroče kojeg su prije godinu dana na cesti kod Vrbovskog pronašli lovci. Podsjetimo medvjedić je s tek 2,4 kilograma bio je smještan u oporavilištu u zagrebačkom Zoološkom vrtu nakon čega je krajem lipnja dovezen u Utočište. Budan je i nastariji medvjed Bruno, dok ostali medvjedi miruju u "zimskom snu".

Matija napreduje vrlo dobro. Voli jesti sve što dobije, a najviše voli slatko i to jagode. Za prvi rođendan dosegao je 80-ak kilograma težine. Medvjedića smo zatekli u igri s vrapčićima na hrpi granja. Razdragano je ležao na granju igrajući se grančicama, a kada bi se na njih sjatili vrapci nakon nekog vremena bi je stresao i otjerao ih. Kada mu je to dosadilo sjurio se za njima pa odjednom zastao i prizalogio suncokretove sjemenke.

Foto: Lovro Kranjcevic/PIXSELL

– Matija sada dobiva hranu, a ostali medvjedi ne, oni miruju. Ne pokazuje prirodni impuls da bi mirovao, inače skoro svaki medvjed koji dođe k nama zimi sam traži mir, a uz to i ova godina je pretopla pa možda i zbog toga ne miruje. Mislimo da je dobro da ostane budan je nismo sigurni koliko se njegovo tijelo prilagodilo i bojimo se moguće traume koju on sada iskazuje kroz traženje bliskog susreta s ljudima ili bilo koga drugoga, a zapravo traži majku. Da mu zadovoljimo nagon za igru i trošenje energije složili smo mu hrpu granja i drveta na kojoj on leži, slaže ih i preslaguje kako mu odgovara. Voli ležati na toj hrpi na koju se sjate vrapci, a on ih tjera okolo ne zato što mu uzimaju hranu već zato što ga ne slušaju kako bi on htio, a sada su mu uz golubove rijetko društvo za igru. Inače su se počeli vraćati kosovi, a s njima se rado igrao i ljetos, a preko ograde se susreće još i s kokošama i guskama, no nije nam drago kada mu se ljudi previše približe, a on ih uoči i traži kontakt - govori voditelj Utočišta Ivan Crnković Pavenka koji uz pomoć volontera brine o ukupno devet medvjeda.

Foto: Lovro Kranjcevic/PIXSELL

Inače su 20-godišnju medvjedicu koja je u Našicama živjela u premalom kavezu nakon tri mjeseca boravka u Utočištu preselili u Bugarsku zbog nedostatka prostora jer se nije mogla prilagoditi na suživot s drugim medvjedima. Osim Matije budan je i najstariji medvjed, 45-godišnji Bruno koji je cjeli život živio u kavezu i nema razvijen poriv mirovanja, a inače ima i problema s zubima. Očnjaci su mu pokvareni zbog čega bi ga trebalo uspavati i izvaditi mu trule zube, no u Utočištu dosada nisu mogli pronaći veterinara specijaliziranog za zube zvijeri. Voditelj Ivan nam kaže da je to sada riješeno i u travnju će doći veterinar iz Berlina popraviti mu zube.

Bruno inače dobro jede i snalazi se s zubima, a teži oko 250 kilograma. Primijetili su i da mu je najveću muku predstavljalo kretanje u prirodnom okruženju jer je cjeli život hodao po betonskoj podlozi zbog čega mu je šapa preosjetljiva, no priviknuo se i sada u tome uživa. Ostali medvjedi smješteni su po razredima, po dobi i jakosti. Svaki medvjed karakterom razlikuje se od drugog pa tako suživot u jednom prostoru dijele četiri vršnjaka a među njima se istiću Zdrvigor, medvjed koji je oštar, želi biti glavni i ima poseban prodoran pogled i Ljubolik koji je nenametljiv, mekan i dobar.

