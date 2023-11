Prije Kolone sjećanja napali automobil srpskih registracija: 'Policajci su ih samo gledali!'

Redakcija tjednika Novosti došla je u posjed snimke na kojoj se vidi kako četvorica mlađih muškaraca izlaze iz automobila vukovarskih registarskih oznaka te uz povike nasrću rukama i nogama na drugi osobni automobil. Prema riječima svjedoka koji je snimio napad, muškarci su 18. studenoga, na dan kad se obilježavao Dan sjećanja, napali vozilo sa somborskim tablicama koje se kretalo u pravcu Vinkovaca iz smjera Vukovara, na izlazu iz Nuštra.

Incident se dogodio prije kružnog toka u Nuštru malo iza 10 sati prijepodne, u isto vrijeme kad je u Vukovaru počinjala Kolona sjećanja. Na snimci se vidi kako su četvorica mladića iz Audija nogama i šakama udarali auto koji je vozio ispred njih. Sve se odigralo u prisustvu policije, a sudeći prema snimci, policija je pustila napadače da odu bez da je s njima obavila razgovor, a kamoli ih prijavila.

Visjeli su s prozora

Očevidac napada ispričao je za Novosti da se tog dana sporo vozio u koloni auta. U suprotnoj traci, iz smjera Vinkovaca prema Vukovaru, uočio je Audi vukovarskih registracija i dva mladića koji su sa zadnjeg sjedala virili do pasa, sjedeći svako na svom prozoru. Naglo su, priča, promijenili smjer i nepropisno se ubacili u drugu traku, onu u kojoj su bili putnici iz Sombora i očevidac.

- Ubacili su se ispred mene, a iza vozila sa srpskim registarskim oznakama. Tad su počeli s gestikulacijom, trubljenjem i nabijanjem na to vozilo, dali su im do znanja da stanu. Onda sam shvatio da nešto nije kako treba, kako zbog dana koji se obilježavao tako i srpske registracije. Zato sam iz predostrožnosti upalio kameru na mobitelu. Tamo se vidi da su psovali, lupali na auto i otkinuli retrovizor. Na snimci se vidi i da jedan od njih nosi crnu majicu s grbom HOS-a - govori svjedok koji je htio ostati anoniman.

Vozač napadnutog automobila sa srpskim tablicama nakon više udaraca po automobilu, a čini se i pokušaja otvaranja vrata, dao je po gasu i odmaknuo se 50-ak metara od napadača. Pitanje je bi li se svejedno napad nastavio da se sasvim slučajno na cesti nije pojavio policijski kombi. Iz tog je vozila izašao policajac, no nije reagirao prema četvorici mladića nego je otišao do auta sa srpskim tablicama.

Policija sve ispratila tek pogledom

Zanimljivo je i to što se u neposrednoj blizini događaja nalazio još jedan policijski auto. Čini se da je iz njega došao drugi policajac, no i on je samo pogledom ispratio kako se Audi okreće preko pune crte i odlazi nazad u smjeru Vukovara.

Prije nego što su se četvorica mladića vratila u svoj auto, jedan među njima, onaj u HOS majici, masno je opsovao "srpsku majku" osobama iz drugog auta.

Vozač koji je snimio incident dao je izjavu u policijskoj postaji u Vinkovcima. Rečeno mu je da su napadnuti studenti iz Srbije koji su išli u Bosnu i Hercegovinu.

'Shvatio sam da zapisnik ide u ladicu'

- U stanici su mi također rekli da su odustali od progona i privatne tužbe, jer, kako je rečeno, ne žele dolaziti na sud i biti izloženi javnosti. Isto tako, rekli su mi da su oštećenja na njihovom autu postojala i prije. Ne ulazim u to, ali između redova sam shvatio da od toga neće biti ništa i da će taj zapisnik završiti u ladici - rekao je svjedok za Novosti.

- Policijski kombi je bio pored, čak i jedan policijski auto, dva policajca su gledala u to. Napadači su sjeli u auto i otišli, a policajci stoje i gledaju. Nikome to ništa nije bilo čudno. Rekao sam policajcu da je nebitno tko sam ja i koje su tablice na mom autu, ali dozvoliti da netko nekoga tako brutalno napadne i da se ne reagira na to, zaista je sramotno - kazao je.

Policiji smo poslali upit o navedenoj situaciji, ali do objave teksta nismo dobili odgovor.