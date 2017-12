'Prije su nam služili u polju, a danas vrijede do 100.000 eura'

Lipicanac prosječno živi 22 godine, a to je oko 70 ljudskih godina. U najvećoj snazi je između 7. i 14. godine. Grla koja su u našoj ergeli rođena obično tu i uginu od starosti. Naša grla imaju rodoslovlje unazad pet generacija, uvodi nas u bajkovitu priču o prekrasnim lipicancima Ivan Kuna, upravitelj Ergele Đakovo, koji je u tom poslu već 40 godina i o konjima zna baš sve.

Ove je godine Državna ergela Lipicanaca u Đakovu obilježila 511 godina postojanja i 211 godina uzgoja lipicanaca u Slavoniji. Ergela Đakovo je jedna od najstarijih u Europi, također i najcjenjenija, a broj naših lipicanaca čini 13 posto svjetske populacije konja lipicanaca. Slavonija i Baranja su tako najveći uzgojni bazen lipicanaca u svijetu.

- Lipicanac je inteligentna pasmina, dobroćudna, brzo uči, troši relativno malo hrane koju dobro iskorištava i zbog svega toga se i ustalila na slavonskim poljima kroz povijest. Ti su konji u prošlosti odrađivali svaki posao današnjeg traktora. A danas su konačno dočekali svoj kraljevski tretman, kakav im i pripada - pričaju nam u Ergeli.

Foto: Dubravka Petric/PIXSELL

A sad kad napokon imaju zasluženi tretman, bitno je s njima znati postupati.

- Naši konji do treće godine žive u prirodi, na ergeli u Ivandvoru. Ništa se ne radi s njima. Sa šest mjeseci dobiju naš žig, oznaku H, svoj matični broj i slovo Đ koje govori da su iz naše ergele. Upravo to je njihov znak kvalitete. Kad napune tri godine, konji se ocjenjuju. Maksimalan broj bodova koji može dobiti je 100. Elitu čine oni od 85 do 90 bodova, a takvih imamo mnogo. Realna vrijednost takvog konja je od 60 do 100 tisuća eura. Pristup čovjeka prema konju, od njegova rođenja, mora biti dobar i nježan. Od prvog vezanja, odbijanja od majke pa do obuke, stavljanja sedla, orme, prvog prezanja..., sve mora za konja ići bez prisile, bez stresa, jer konji jako dobro pamte. Sve što mu loše napravite on će zapamtiti - priča upravitelj Ivan o “svojim” konjima s puno ljubavi.

- Poznati svjetski prvaci u zaprežnoj vožnji, braća Lazar iz Mađarske, prošle su godine kupili našeg elitnog konja. Nema zemlje u Europi gdje nema naših lipicanaca - kaže Ivan dodajući kako su sva grla slobodna za prodaju, osim onih koji im služe za reprodukciju i razvoj. Tržište konja već je godinama zamrlo. Ima malo kupaca pa su zbog toga i cijene konja bagatelne.

- Sjećam se vremena kad ste se za kupnju konja s naše ergele morali predbilježiti. Prodavali smo ih u Ameriku, Južnoafričku Republiku, po cijelome svijetu - prisjeća se Ivan.

Ono što je posebno proslavilo đakovačku ergelu u svijetu je film koji je Walt Disney snimio 60-ih godina o austrijskom pukovniku koji je krajem Drugog svjetskog rata spasio lipicance bečke jahačke škole. Film je to o istinitom događaju koji je snimljen vrlo vjerodostojno zahvaljujući đakovačkim lipicancima koji su, njih čak 74, “glumili” u tom filmu, zajedno sa svim djelatnicima ergele. Na kraju su, u znak zahvale, od Disneya svi dobili ručni sat. Film se zove “Čudo bijelih konja”.

Drugi put su doživjeli svjetsku slavu kad je k njima došla kraljica Elizabeta s princom Filipom, koji se također natjecao u konjskim zapregama te je obožavao hrvatske lipicance. Slijedom toga, ergelu u Đakovu posjetili su nedavno i princ Charles te Camilla.