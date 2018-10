'Prijete mi da dolaze po mene. Bojim se za sebe i svoju djecu'

Grace Meng, supruga bivšeg šefa Interpola, u ekskluzivnom intervjuu za CNN je otkrila da se boji za svoj život i za živote svojih blizanaca. Njezin suprug Meng Hongwei nestao je prošloga tjedna u Kini.

Nakon njegova nestanka, Grace Meng je navodno primila prijeteći poziv u kojem joj je nepoznati muškarac rekao da je 'meta te da po nju dolaze dva tima'.

[Grace Meng, the wife of #MengHongwei] then got a threatening call on her mobile phone from a man speaking in Chinese.



"He said, 'You listen but you don't speak,'" she said. He continued: "We've come in two work teams, two work teams just for you."https://t.co/YamrSXt5vy