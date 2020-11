Prijetio Cappeliju: 'Mulac jedan, dođi ovamo. Gotov si. Dovest ću ti vojsku da ti sravni kuću!'

Dežurni sudac istrage nije prihvatio prijedlog da se osumnjičenom odredi istražni zatvor, no odredio mu je niz mjera opreza kao što je zabrana posjećivanja Lošinja i Cresa

<p>Pod sumnjom da je u Malom Lošinju prijetio bivšem ministru turizma, saborskom zastupniku Gariju Cappelliju, uhićen je 55-godišnji Zagrepčanin.</p><p>Kako neslužbeno doznaje <a href="https://www.novilist.hr/vijesti/crna-kronika/prijetio-bivsem-minstru-turizma-gariju-capelliju-ti-prijavi-i-onda-si-gotov-dovest-cu-ti-vojsku-da-ti-sravni-kucu/" target="_blank">Novi list</a>, sve se odigralo u petak, 13. listopada, oko 14.45 sati u jednoj trgovini u Malom Lošinju gdje je Zagrepčanin prišao Cappelliju i upitao ga za projekt žičare.</p><p>Cappelli mu je odgovorio da trenutno nema vremena za razgovor i da je u žurbi, Zagrepčanin mu je agresivnim i povišenim tonom kazao “Mulac jedan, dođi ovamo, ti si običan lopov, kriminalac. Tebe i onu kuju gradonačelnicu ću još riješiti. Nemoj mi glumiti, dižeš ruku u Saboru kako ti se kaže, skini tu masku Dinamovu”.</p><p>Nakon toga se Cappelliju nekoliko puta unio u lice, a potom je počeo mahati rukama u smjeru Cappellija koji mu je rekao da se smiri i da mu ne prijeti. No, to muškarca nije umirilo nego je nastavio govoriti: “Samo ti prijavi i vojsci. Vojska sam ja. Ti prijavi i onda si gotov. Dovest ću ti vojsku da ti sravni kuću”.</p><h2>Zabrana približavanja</h2><p>Muškarac je uz kaznenu prijavu PU primorsko-goranske najprije doveden na ispitivanje u riječko Općinsko državno odvjetništvo, a zatim u istražni centar Županijskog suda u Rijeci na ročište radi odlučivanja o prijedlogu da ga se smjesti u istražni zatvor.</p><p>Dežurni sudac istrage nije prihvatio prijedlog da se osumnjičenom odredi istražni zatvor, no odredio mu je niz mjera opreza kao što je zabrana posjećivanja Lošinja i Cresa, te obavezu javljanja jednom tjedno načelniku Policijske postaje Trešnjevka.</p><p>No, određena mu je i mjera zabrane približavanja Gariju Cappelliju na manje od 100 metara, te bilo kakve veze s saborskim zastupnikom kao i i zabrana uznemiravanja oštećenika.</p>