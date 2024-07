Prijetio nožem u Garešnici pa preminuo, majka kaže: 'Zvali su me da nije dobro, a onda...'

Sin je već neko vrijeme bolestan, ima šizofreniju, prošle su dvije i pol godine kako se rezao motorkom, kako se vješao i imao te ispade. Nije pristajao sam na liječenje, govori u suzama i šoku Nada Poslon, majka Darka koji je jutros u Velikoj Trnovitici sišao s traktora na cesti te prijetio nožem građanima.

Podsjetimo policija je ranije objavila, ne navodeći identitet, kako je Darko policajcima prijetio sjekirom i nožem, a preminuo je nakon što su ga uspjeli svladati. Naime, jutros oko 7:10 Policijska postaja Garešnica primila je dojavu da je u Velikoj Trnovitici psihički rastrojeni muškarac sišao s traktora na cesti te prijetio nožem građanima.

- Na mjesto događaja upućeno je šest policijskih službenika koji su intervenirali prema muškarcu, no on se oglušio na usmeno izdane zapovjedi i prijetio policijskim službenicima nožem i sjekirom. Kako bi svladali muškarca, policijski službenici primijenili su fizičku snagu i sprej s nadražujućom tvari te mu stavili sredstva za vezivanje. Prilikom svladavanja otpora koji je muškarac pružao ozlijeđena su dva policijska službenika i jedna policijska službenica.

Policijski službenici na mjesto događaja pozvali su hitnu medicinsku pomoć, a neposredno prije njihova dolaska muškarcu je pozlilo. Djelatnici hitne medicinske pomoći muškarca su reanimirali, no preminuo je na mjestu događaja. Slijedi provođenje kriminalističkog istraživanja kako bi se utvrdile sve okolnosti događaja - stoji u službenom priopćenju PU bjelovarsko-bilogorske.

Darkova majka kaže kako je on bio hospitaliziran nekoliko puta i da bude mjesec dana na liječenju, te ga se nakon tog pusti kući.

- Doktor je predlagao mene kao skrbnika, ja nisam službeni skrbnik, ali skrbila sam o njemu. Jučer sam dobila u sandučić od doktora rješenje da mu se uzme poslovna sposobnost u vezi liječenja, da ga se može liječiti, da ga se može smjestiti u neku ustanovu jer je bio opasan kako za sebe tako i za okolinu i sve - kaže majka.

Dodaj kako je njezin sin u nedjelju naručio taxi, rekao je kako ide raditi nešto oko kuće.

- Onda sam ja rekla da ću ga odvest, dovezli smo stvari. Kasnije mi je javio da je kosio, da mu se pokidao trimer, sinoć me zvao da je popio tablete, što se jutros dogodilo ne znam. Zvali su me da nije dobro, ja sam došla a on je ležao pod crnim najlonom, nisu mi ga dali ni vidjeti - govori Nada.

Istaknula je i kako je isto prolazila s njegovim ocem, koji je volio popiti, i da su njezina djeca odrastala uz njega koji je bio i nasilan.

- Dvije i pol godine sam zvala, molila, kumila i zvala socijalnu radnicu. Socijalna služba sve zna ali ako on neće na liječenje oni ništa ne mogu, dokle god sud ne izda rješenje oni ne mogu ništa. On nije htio na kontrolu, bojao se - kaže majka dodajući kako voli svog sina, ali ga nije mogla uzeti za ruku i odvesti doktoru ako on to nije htio.