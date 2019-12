Prijetio svojoj nećakinji (13) ubojstvom brata, pa je silovao

Ona je sve inicirala. Nisam joj prijetio i nisam s njom spavao tri puta nego dva, rekao je stric (32) žrtve braneći se na županijskom sudu dodavši kako je znao da mu je nećakinja u ljeto 2018. imala manje od 15 godina.

Muškarac (čije ime ne navodimo radi zaštite identiteta žrtve) u kući svog brata u mjestu u središnjoj Hrvatskoj u desetak dana tri puta silovao djevojčicu. On je tri puta tijekom noći dolazio u sobu u kojoj je spavala sa sestrom. Probudio bi je, skinuo odjeću sa sebe i nje i govorio joj da mora s njim spavati ili će njezinom najmlađem bratu i njezinim roditeljima staviti otrov u piće. Nakon toga legao je na nju i savladao njezin otpor, raširio joj noge i, iako mu je prestrašena žrtva sve vrijeme govorila da to ne želi, da joj to ne može raditi i da će zvati mamu, koja je s njezinim ocem i braćom spavala u susjednoj sobi s njom imao spolni odnose.

Žrtva je putem video veze u dva navrata detaljno opisala kroz kakav je pakao prošla.

- Njezini iskazi bili su dosljedni, životni i uvjerljivi - rekao je sudac dodavši kako su prijetnje ubojstvo članova obitelji djelovali zastrašujuće na 13 - godišnju djevojčicu.

Okrivljenog su teretili za spolnu zloporabu djeteta mlađeg od 15 godina uz prijetnju ili uporabu sile za što je kaznenim zakonom propisana kazna od tri do 15 godina zatvora. Za svako od tri gnjusna nedjela nepravomoćno je osuđen na po tri godine i osam mjeseci zatvora, odnosno na jedinstvenu kaznu od četiri godine i 10 mjeseci zatvora. Jedinstvena kazna je, naime, uvijek manja od zbroja pojedinačnih kazni.

Kako je kazna manja od pet godina zatvora sudac ga je po automatizmu morao pustiti iz istražnog zatvora u kojem je bio od veljače 2019. Vrijeme provedeno u pritvoru uračunat će mu se u kaznu. Sudac mu je također odredio zabranu prilaska žrtvi na manje od 200 metara i kontaktiranja djevojčice neizravno ili izravno putem maila, telefona ili drugih sredstava komunikacijskog komuniciranja. Ako osuđenik prekrši mjere zabrane, ponovno će ići u istražni zatvora. Obrazlažući kaznu sudac je olakotnim cijenio to što je osuđenik otac dvoje maloljetne djece o kojoj brine i to što je djelomično priznao nedjela. Otegotnim je sudsko vijeće cijenilo to što je seksualno zlostavljao nećakinju i što je ranije osuđivan, doduše ne za slična kaznena djela nego za krađe i teške krađe.