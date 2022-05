Primanja rastu, a radnika nema dovoljno: Kolike su plaće u sektorima s najviše zaposlenih?

Vlada je nakon višemjesečnih pregovora sa sindikatima javnih i državnih službi uspjela ispregovarati povećanje plaća od 4 posto za djelatnike tih službi. Razgovarali smo s predstavnicima sindikata prosvjete i zdravstva kako bismo doznali o kolikim je povećanjima riječ, a iz oba sindikata rekli su nam da nikako nisu zadovoljni time što spremačice u školama i bolnicama neće osjetiti novo povećanje s obzirom na to da niti nakon njega neće doći do minimalca. Osim s njima, razgovarali smo s predstavnicima sindikata turizma i graditeljstva, od kojih smo doznali da se plaće u tim sektorima bitno razlikuju ovisno o tvrtkama u kojima su djelatnici zaposleni. Tako, primjerice, prosječna plaća u nekoj građevinskoj firmi iznosi 3500 kuna, a u drugoj je čak 11.000 kuna. Ista je situacija i s restoranima i kafićima. Tim sektorima zajednička je velika nestašica radnika, zbog čega se i u turizmu i u graditeljstvu uvozi mnogo strane radne snage. Dok hrvatski državljani odlaze raditi u Njemačku, Irsku, Austriju i Švicarsku na sezonu, ili na cijelu godinu, uglavnom u njihove hotele i restorane te na gradilišta, stranci sve više dolaze raditi u Hrvatsku. Kao i svake godine, Jadran je pun radnika iz susjedne BiH i Srbije. No svake godine sve se više radne snage, pogotovo za hotele, uvozi iz dalekih zemalja, poput Nepala i Indije.