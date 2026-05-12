73. dan rata, sve je izvjesnije da prekid vatre neće dovesti i do konačnog kraja rata. Iran je objavio kako su spremni odgovoriti na nove napade, a Trump sa svojim timom razmatra opcije novih napada na Islamsku Republiku.
Primirje na aparatima. Iran i Amerika se spremaju za rat
Administracija američkog predsjednika Donald Trump raspisala je nagradu do 15 milijuna dolara za informacije koje bi mogle pomoći u razotkrivanju financijskih mreža iranske Islamske revolucionarne garde (IRGC). Kako prenosi CNN, riječ je o novom potezu Washingtona kojim se dodatno povećava pritisak na Teheran.
Nagrada se dodjeljuje kroz program Rewards for Justice američkog State Departmenta, a cilj je prikupiti informacije o prihodima i financijskim kanalima IRGC-a te njegovih elitnih Snaga Quds.
Američke vlasti traže podatke o tvrtkama koje služe kao paravan za poslovanje Revolucionarne garde, osobama koje pomažu u zaobilaženju međunarodnih sankcija, ali i financijskim institucijama koje sudjeluju u transakcijama povezanim s tom organizacijom.
Poseban fokus stavljen je i na tokove novca i opreme prema skupinama koje SAD povezuje s iranskim utjecajem i militantnim djelovanjem na Bliskom istoku. Washington želi doznati na koje načine IRGC financira svoje partnere i saveznike te preko kojih institucija provodi međunarodne transfere.
Uz to, američka administracija uvela je nove sankcije protiv 12 osoba i tvrtki za koje tvrdi da su sudjelovale u prodaji i transportu iranske nafte prema Kini, a prihod je, prema navodima SAD-a, završavao u rukama Revolucionarne garde.
Američka vlada u ponedjeljak je objavila sankcije protiv tri osobe i devet tvrtki, uključujući četiri sa sjedištem u Hong Kongu i četiri u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, zbog pomaganja Iranu u izvozu nafte u Kinu.
Potez američkog ministarstva financija uslijedio je nakon sankcija objavljenih u petak protiv pojedinaca i tvrtki uključenih u iransku nabavu oružja te komponenti za proizvodnju dronova i balističkih projektila.
Odluka dolazi nekoliko dana prije planiranog sastanka američkog predsjednika Donalda Trumpa i kineskog predsjednika Xi Jinpinga, na kojem se očekuje da će Trump zatražiti pomoć Kine u rješavanju sukoba s Iranom i ponovnom otvaranju strateški važnog Hormuškog tjesnaca.
Američko ministarstvo financija priopćilo je da su nove sankcije Ureda za kontrolu strane imovine (OFAC) usmjerene protiv pojedinaca i tvrtki koje su pomogle Iranskoj revolucionarnoj gardi (IRGC) u prodaji i transportu iranske nafte Kini putem mreže paravanskih tvrtki.
Ministar financija Scott Bessent rekao je da će administracija predsjednika Trumpa nastaviti koristiti sankcije kako bi iranskoj vladi i vojsci uskratila sredstva za financiranje oružja, nuklearnog programa i podrške saveznicima u regiji.
"Ministarstvo financija nastavit će odsijecati iranski režim od financijskih mreža koje koristi za provođenje terorističkih aktivnosti i destabilizaciju globalnog gospodarstva", rekao je Bessent.
Američki State Department istodobno je ponudio nagradu do 15 milijuna dolara za informacije koje bi dovele do ometanja financijskih mehanizama IRGC-a, koji Washington smatra terorističkom organizacijom, i njegovih ogranaka.
Ministarstvo financija navodi da se IRGC oslanja na paravanske tvrtke za organizaciju i naplatu isporuka iranske nafte. Dodaje se da se najnovije sankcije nadovezuju na mjere uvedene u srpnju 2025. protiv tvrtke Golden Globe sa sjedištem u Turskoj, za koju Washington tvrdi da godišnje posreduje u prodaji iranske nafte vrijednoj stotine milijuna dolara.
Tri osobe obuhvaćene sankcijama rade za naftni stožer Shahid Purja'fari pri IRGC-u i koordiniraju plaćanja preko tvrtke Golden Globe, navelo je ministarstvo.
Među sankcioniranim tvrtkama su hongkonške Hong Kong Blue Ocean Ltd i Hong Kong Sanmu Ltd, koje Washington opisuje kao paravanske tvrtke za prodaju i transport iranske nafte.
Na popisu su i Ocean Allianz Shipping LLC iz Dubaija te Atic Energy FZE iz Sharjaha, koje su tijekom 2025. omogućavale transport iranske nafte pomoću pet sankcioniranih tankera iz tzv. „sjenovite flote”.
Sankcionirana je i omanska Zeus Logistics Group, koja je organizirala brodove za prijevoz iranske nafte, kao i hongkonška Jiandi HK Ltd, koja je s IRGC-om potpisala ugovor o kupnji iranske nafte vrijedan desetke milijuna dolara.
Na popisu su i hongkonška Max Honor International Trade Co Ltd, za koju SAD tvrdi da je 2025. kupila milijune barela iranske nafte od IRGC-a, te tvrtke Blanca Goods Wholesaler LLC i Universal Fortune Trading LLC iz Dubaija. Ministarstvo financija navelo je da je Universal Fortune Trading LLC služila i kao paravanska tvrtka Nacionalne iranske naftne kompanije (NIOC).
Hezbolah je preuzeo odgovornost za niz napada na izraelske vojne ciljeve na jugu Libanona, navodeći da je riječ o odgovoru na izraelska kršenja primirja i napade na libanonska sela, prenose agencije. U odvojenim priopćenjima, libanonska militantna skupina objavila je da je lansirala napadačke dronove na izraelske vojnike okupljene u al-Bayadi, nakon čega je uslijedio još jedan napad bespilotnom letjelicom na izraelske topničke položaje u al-Adisi.
Hezbolah je također izvijestio da je topničkom vatrom gađao izraelska vozila i vojnike koji su se nalazili u blizini dvaju buldožera na cesti al-Bayada-Naqoura. Ranije tijekom dana, skupina je priopćila da su njezine snage napale i okupljanje izraelskih vojnika u blizini rijeke Deir Siryan.
Predsjednik iranskog parlamenta i glavni pregovarač s Amerikancima Mohammad Bagher Ghalibaf, objavio je da je iranska vojska spremna i da će odlučujuće odgovoriti na svaku agresiju.
- Naše oružane snage spremne su pružiti zasluženi odgovor na svaku agresiju, pogrešna strategija i pogrešne odluke uvijek će dovesti do pogrešnih rezultata, cijeli svijet je to već shvatio. Spremni smo na sve opcije; bit će iznenađeni - poručio je putem X-a.
Donald Trump je rekao da će iranski režim "popustiti" u pregovorima sa SAD-om, iako Teheran nije pokazao znakove da će to učiniti, unatoč Trumpovim ponovljenim predviđanjima u tom smislu.
Donald Trump je također u ponedjeljak ocijenio da je primirje između SAD-a i Irana "na aparatima za održavanje života".
"To je kao kad liječnik uđe i kaže: 'Gospodine, vaša voljena osoba ima 1 posto šanse [za preživljavanje]'", rekao je govoreći na događanju u Ovalnom uredu, prenosi Sky News.