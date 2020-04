Primorac: Ključni prenositelji virusa su djeca, tihe infekcije...

Zanimljivo je da je to jedna mala čestica, potpuno nesposobna za samostalno funkcioniranje i kao takva osuđena je na propast ako ne dođe do ljudske ili životinjske stanice. Znamo da je to sedmi po redu iz obitelji koronavirusa. Radi se o trećoj epidemiji u posljednjih 18 godina, rekao je hrvatski znanstvenik prof. dr. Dragan Primorac o korona virusu za Večernji list pa rekao kako je pozitivna stvar što virus s toliko velikim genomom ne doživljava brojne mutacije.

Dotakao se i širenja virusa. Jedan čovjek prenese virus gripe na oko još jednog, a u početku se mislilo kako je ta brojka kod korona virusa negdje oko dva. Ispostavlja se da jedan zaraženi čovjek može prenijeti virus na još 5,7 ljudi!

- To je pet puta veća mogućnost širenja infekcije i tu leži njegova opasnost.

Dotakao se i toga koliko je ljudi zapravo bilo u kontaktu s virusom:

- Ja objektivno smatram da ne postoji osoba na kugli zemaljskoj koja nije bila u kontaktu s nekim od tih virusa. Ali to ovisi o njegovu prirodnom imunološkom sustavu. Nova znanstvena studija objavljena u British Medical Journal pokazuje da je od 166 oboljelih od COVID-19 njih 130 (78 posto) bilo asimptomatično. Studija je rađena u Kini. Vrlo je relevantna i zastrašujuća jer nitko to nije očekivao. Mi smo svaki dan okruženi velikim brojem ljudi koji su COVID pozitivni, ali ne znamo tko je inficiran. Vjerojatno su djeca ključni prenositelji virusa ili takozvane tihe infekcije i zapravo mogu predstavljati veliku opasnost starijima od 65 godina. Na djeci vi to nećete primijetiti.

