Primorac na skupu pred HDZ-ovcima: Zorane, poručujem ti da odeš! Strašljivci nisu vođe...

Opći sabor HDZ-a u nedjelju je bio u Šibeniku, a na skupu je govorio i HDZ-ov kandidat za predsjednika Dragan Primorac.

- Krenuo sam u ovu kampanju čista srca i obraza kao ostvaren čovjek i znanstvenik, kao poduzetnik, kao čovjek koji ima hrabrosti i znanja Hrvatskoj dati poticaj. Ali, prvenstveno kao čovjek koji ne može promatrati djela, razore, neistine čovjeka koji je trenutno predsjednik, ali ruši dignitet naše domovine i u Hrvatskoj i u inozemstvu - rekao je Primorac, prenosi N1.

Dodao je kako nije mogao promatrati što se događa i odazvao se pozivu Andreja Plenkovića i ostalih.

- Hrvatska se voli snagom znanja, mudrošću vođenja i poštivanjem svakog čovjeka, a Zoran Milanović to nije činio i za to mu je vrijeme da ode. To mu je poruka danas - rekao je u svom govoru Primorac pa dodao:

- Hrvatska nije slučajna država već zemlja ponosnih i vrijednih ljudi sa čijom se budućnošću igraš. Ako je nešto slučajno u svemu ovome, Zorane Milanoviću slučajan si ti kao hrvatski predsjednik koji si slučajno na tom mjestu danas.

Šibenik: Opći sabor HDZ-a | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Rekao je i kako je Milanovića nekoliko puta pozvao na javna sučeljavanja.

- Nikada se nije odazvao. Strah je najgori tumač istine o osobi. Strah je neizlječiva bolest. Strašljivci ne mogu voditi Hrvatsku i ponavljam: Zorane zbog toga je isto vrijeme da odeš - poručio je Primorac Milanoviću. U govoru je istaknuo i kakav će on biti predsjednik.

Šibenik: Opći sabor HDZ-a | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

- Bit ću predsjednik čiji ego neće postojati - zaključio je Primorac.