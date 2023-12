Dr. Primorac u posjetu Americi: Povod je intenziviranje suradnje s vodećim institucijama SAD-a...

Tijekom višednevnog boravka u SAD-u Dragan Primorac susreo se s brojnim predstavnicima javnog i političkog života SAD-a te je posjetio Bijelu kuću, koju je ovih predbožićnih dana osobno dekorirala dr. Jill Biden, supruga predsjednika SAD-a Joea Bidena.

Primorac je nakon toga održao niz bilateralnih sastanaka s vodstvom najznačajnije lobističke organizacije u SAD-u, "American Israel Public Affairs Committee" (AIPAC), a zadnjeg dana boravka u SAD-u posjetio je U.S. Department of State.

Foto: 24sata

Između ostalog, Primorac u SAD-u boravi povodom intenziviranja znanstvene, gospodarske i stručne suradnje s vodećim američkim institucijama te održavanja jednog od najvažnijih znanstvenih događaja sljedeće godine "13th ISABS. Conference on Applied Genetics and Mayo Clinic Lectures in Translational Medicine”.

Kongres se organizira u Splitu od 17 - 20. lipnja 2024. godine, u partnerstvu International Society for Applied Biological Science, čiji je predsjednik Primorac, vodeće američke zdravstvene institucije Mayo Clinic, Specijalne bolnice Sv. Katarina, i American Academy for Forensic Sciences.

U radu kongresa sudjelovat će više od 400 vodećih svjetskih znanstvenika, među kojima i četvero dobitnika Nobelove nagrade: Sir Richard Roberts, prof. dr. Aaron Ciechanover, prof. dr. Gregg Semenza i prof.dr. Svante Paabo.

Ključne teme koje će se obraditi tijekom kongresa uključuju najnovije iskorake u dijagnostičkim i terapeutskim postupcima u medicini, poput stanične i genske terapije, regenerativne medicine, farmakogenomike, najnaprednijih oblika liječenja karcinoma (imunoterapija, liječenje autolognim CAR-T stanicama), forenzičku i antropološku genetiku, forenzičku fenotipizaciju, DNA baze podataka nužne u utvrđivanju počinitelja kaznenog djela...