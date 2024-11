Priprema se veliki štrajk: 'Neće raditi magnet, CT, laboratorij. Neće voziti sanitetski prijevoz’

U vrijeme štrajka, a točan datum objavit ćemo do kraja tjedna, neće se obavljati djelatnosti sanitetskog prijevoza (osim dijalize), dok radiološki tehnolozi neće obavljati magnetsku rezonancu, CT, mamografije, RTG, djelatnosti iz nuklearne medicine i radioterapiju. Medicinsko-laboratorijske djelatnosti neće raditi laboratorijske pretrage, citološke, patohistološke i mikrobiološke analize. Farmaceutski tehničari po ustanovama neće izdavati lijekove, osim naravno nužnih za održavanje života - rekao je za 24sata Krunoslav Kušec, predsjednik sindikata Zajedno.

U zdravstvenim ustanovama primat će se, kaže, samo hitni i životno ugroženi pacijenti, neće se obračunavati potrošeni materijali i provedeni postupci.

Štrajk će, navodi Kušec, trajati do ispunjenja zahtjeva. U štrajku će, ističe, sudjelovati 5000 medicinskih sestara, laboranata, radioloških tehnologa, fizioterapeuta, farmaceutskih tehničara i djelatnika u sanitetskom prijevozu.

Ministarstvo: Poslali smo im popis poslova koje moraju odraditi

- Štrajk može spriječiti samo dogovor s Ministarstvom zdravstva i Vladom RH, no za to je sve manja vjerojatnost, zato što nadležni zaista nemaju empatije ni prema pacijentima ni prema djelatnicima u zdravstvu. Prošlo je više od tjedan dana od zadnjeg sastanka na postupku mirenja u Ministarstvu zdravstva. Od tada Ministarstvo zdravstva nije poduzelo apsolutno ništa da se spriječi štrajk, odnosno nije nas zvalo na razgovor da riješimo problematiku zdravstvenih djelatnika, ljudi koji drže ovaj zdravstveni sustav na nogama. Ne razumijem ni samoga ministra koji je 'nestao', a prijeti mu najveći štrajk u povijesti zdravstva u RH. Ne znam otkud takvo nerazumijevanje za zdravstvene djelatnike i same pacijente - rekao je Krunoslav Kušec.

Ministarstvo zdravstva, kako su odgovorili za 24sata, još nije dobilo nikakvu obavijest o početku štrajka navedenog sindikata.

- Ministarstvo je poslalo popis poslova koji se moraju odrađivati bez odgode, a sve u cilju zaštite prava pacijenta. Svatko u zdravstvenom sustavu treba imati humani pristup prema svom poslu jer govorimo o najugroženijim kategorijama u našem društvu, osobama koje trebaju imati pravo na zdravstvenu zaštitu u svakom trenutku. Zdravstvena administracija je uvijek otvorena za dogovor. Plaće su svima rasle 30 posto, alocirano je više od 400 milijuna eura za povišice - poručuju iz ministarstva.