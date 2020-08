Pripremaju se mjere za jesen: Maske obavezne na otvorenom?

Na jesen bi mogle uslijediti mjere kojima će se nastojati smanjiti šansa širenja zaraze. Ograničit će se svadbe, okupljanja, testirat će se liječnici

<p>U svim zatvorenim prostorima morat će se nositi zaštitne maske, a to uključuje i radno mjesto ako se radi u prostorima otvorenog tipa.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>To je samo jedna od novih, pooštrenih mjera koja nas čeka na jesen u borbi protiv širenja zaraze korona virusa. Još jedna od mjera koja se predviđa je obvezno testiranje svih zdravstvenih i nezdravstvenih djelatnika koji rade u sustavu, a testirat će ih se prije povratka na radno mjesto, bilo s godišnjeg ili s bolovanja. Slična mjera se već provodi u nekim domovima za starije, a u nedavnim slučajevima u domovima za starije u Istri i Zagrebu vidljivo je da ta mjera funkcionira. Naime, u njihovim slučajevima detektirani su zaraženi djelatnici prije povratka na radno mjesto.</p><h2>Do 30 ljudi na svadbama</h2><p>Tako je spriječen proboj virusa u domove. Među novim mjerama bit će i ona o ograničavanju broja osoba na svadbama. U početku bi to trebalo biti oko tridesetak, ali ako se pokaže da su svadbe i dalje izvor zaraze, vratit će se stara mjera koja propisuje da će na svadbe moći samo mladenci i uža obitelj. Planira se ograničiti i okupljanja na javnim mjestima tj. morat će se održavati na većim površinama. Što se tiče škola, djeca do deset godina će pohađati nastavu. Prema svemu sudeći, i nas čeka jesen puna novih pravila kojima je cilj da se smanji šansa širenja korone. A mjere će nam biti i više nego potrebne ako smo svjesni činjenice da nam uz koronu stižu i svi ostali sezonski virusi.</p><h2>Najmlađi će ići u školu</h2><p>Međutim, mjera koju će donijeti Stožer bit će provedene samo ako mu Ustavni sud potvrdi legitimitet. Neke od tih mjera na tragu su i mjera koje se uvode u Italiji. Naime, Talijani su u nedjelju odlučili zatvoriti noćne klubove, a uvode i obvezno nošenje maski na javnim mjestima od 18 sati do 6 sati ujutro. Iako se još raspravlja potreba nošenja maski na otvorenom, o tom razmišlja sve više zemalja. Pariz i još nekoliko francuskih gradova je uvelo obvezno nošenje maski na javnim mjestima. No kod nas, čini se, još neće biti takve mjere.</p><p>Potpredsjednik Vlade i voditelj Nacionalnog stožera civilne zaštite <strong>Davor Božinović</strong> izjavio je kako se razmišlja o mjerama protiv korona virusa na jesen, ali zasad nema nikakvih zaključaka, pa ni o obvezi nošenja maski na otvorenom.</p><p>- Sve će ovisiti o daljnjoj epidemiološkoj situaciji - rekao je Božinović. Izračunali smo i koliko bi prosječna četveročlana obitelj trebala mjesečno izdvojiti za maske ako svaki član obitelji potroši jednu kiruršku masku na dan. Uzeli smo da je cijena jedne maske dvije kune, jer to je najniža cijena kirurške maske za sada. Po toj cijeni maske se mogu kupiti u većim trgovačkim lancima, gdje se prodaju u pakiranju od 50 komada i kutija stoji 100 kuna. Dolazimo do iznosa od 240 kuna, koliko četveročlana obitelj mjesečno mora potrošiti na maske.</p><p>Ministar Božinović komentirao je i odvijanje nastave u školama te rekao da je to izazov za sebe pa će Ministarstvo znanosti i obrazovanja sa svojom stručnom radnom skupinom preuzeti glavnu ulogu u komuniciranju i predlaganju mjera oko odvijanja nastave. Najavio je da će stručna skupina danas održati sastanak.</p><h2>Poželjan rad od kuće</h2><p><strong>Branko Kolarić</strong>, voditelj službe za javno zdravstvo NZJZ-a “Andrija Štampar” i epidemiolog iz Vladina Znanstvenog savjeta za COVID-19, rekao je da na jesen ponovno treba razmisliti o radu od kuće gdje god je to moguće te podržava da učenici starijeg uzrasta prate nastavu online. Po njemu je mjera koja bi nas najviše mogla spasiti na jesen - držanje distance.</p><p>- Tamo gdje to nije moguće, naravno, treba staviti masku. Još ne znam ništa o tome da bi nošenje maski na jesen moglo postati obavezno, ali ne bih se čudio da se to desi. Volio bih kad bi više ljudi samoinicijativno stavljalo masku kad vide da ne mogu držati distancu, a ne da se ta mjera mora propisati - rekao je Kolarić. Dodao je kako će najvjerojatnije još samo ova jesen i zima biti zahtjevni i puni mjera koje ćemo morati poštovati, ali nakon toga, uvjeren je, stiže cjepivo i moći ćemo odahnuti što se korona virusa tiče.</p><h2>Za bolovanja 24,5 milijuna kuna</h2><p>A dotad svi oni koji budu morali izostati s posla zbog samoizolacije činit će to i dalje na teret HZZO-a. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje do sada je za trošak bolovanja zbog izolacije zbog korona virusa, koje se posebno šifrira (prema šifri D0), isplatio oko 24,5 milijuna kuna, poručili su iz HZZO-a. Naime, od početka epidemije liječniku se s mogućim otvaranjem bolovanja na teret HZZO-a zbog samoizolacije javila 21.471 osoba, no neki su u dogovoru s poslodavcem koristili godišnji odmor ili su radili od kuće, pa u HZZO-u napominju da nisu svi koristili mogućnost naknade na teret HZZO-a. a osobe kojima se utvrdi privremena nesposobnost za rad zbog samoizolacije ili karantene otvara se bolovanje na račun države od prvog dana (za razliku od “klasičnog” bolovanja), dok naknada koju će osoba dobiti za vrijeme provedeno u samoizolaciji ili karanteni ne može biti veća od 4257,28 kuna mjesečno.</p><p>To je iznos mjesečne plaće za puno radno vrijeme koji će isplatiti Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. To znači da će osobe koje inače imaju znatno veću plaću od navedenog iznosa dobiti manju naknadu od one koju bi dobili za “klasično” bolovanje. Kod “klasičnog” bolovanja naknada za prva 42 dana iznosi od 70 do 100 posto plaće, ovisno o tome kako je regulirano kolektivnim ugovorom, ugovorom o radu ili zakonom, a isplaćuje je poslodavac. Prema podacima, do početka kolovoza na teret HZZO-a učinjeno je 177.399 testiranja na COVID-19, što HZZO stoji oko 266 milijuna kuna.</p>