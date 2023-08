'Pripremamo paket pomoći, bilo je očito neopravdanog dizanja cijena i snosit će se posljedice'

Ovaj tjedan smo imali dvije vijesti - da je BDP porastao za 2,7 posto, što je dobra vijest i definitivan pokazatelj da se hrvatsko gospodarstvo dobro oporavlja, a s druge strane da inflacija sada po prvi puta nakon trenda padanja ponovno raste. Sve ćemo to analizirati, tu se treba uključiti i HNB, vidjet ćemo što i oni kažu budući da nam neki podaci nisu previše jasni obzirom da su na snazi mjere Vlade koje se tiču cijene energenata, poručio je potpredsjednik Vlade za gospodarstvo i ministar Oleg Butković komentirajući rast inflacije na 7,8 posto.

'Očito je bilo neopravdanog dizanja cijena'

A u Hrvatskoj je ona druga najviša u čitavoj eurozoni, iza Slovačke smo.

Stoga će, najavio je Butković, Vlada kod donošenja novog kruga mjera pomoći, obzirom da aktualni paket vrijedi do kraja rujna, dobro promisliti.

- Ukoliko bi taj trend išao gore i sljedeći mjesec, onda će se morati donositi neke mjere koje će biti, neću reći restriktivnije, ali ozbiljnije u odnosu na ove i to za sve one koji su u lancu, neću reći krivi, ali koji su odgovorni da ta inflacija sada ponovno raste. Sve ćemo analizirati, nećemo još u nikoga upirati prstom, ali ćemo analizirati sve ono što se događalo i u turističkoj sezoni jer su mjere Vlade išle ka tome da se cijene energenata čuva, da ona ne raste ni za građane, ni za institucije, a ni za poduzetnike. Kad govorimo o hotelima i cijenama usluga, hrane i pića, tu je zapravo najveće učešće u rastu inflacije, tako da je tu očito bilo neopravdanog dizanja cijena i tu ćemo kod donošenja novog paketa mjera voditi računa - poručio je.

Na pitanje znači li to da bi neki mogli ostati bez pomoći države, Butković nije htio otkriti.

- Vidjet ćemo, planiramo sredinom rujna donijeti odluku oko toga, intenzivno o tome razgovaramo, već je održano nekoliko sastanaka, sve moramo uzeti u obzir - rekao je dodavši kako će i o daljnjem ostanku na snazi poreza na ekstra profit razgovarati.

- Možda ćemo ga i proširiti - kazao je.

'Svi oni koji su se ponašali neodgovorno i koje je bilo briga, morat će snositi posljedice'

Na opasku da Vlada već godinu dana samo apelira na gospodarske subjekte i poziva na solidarnost i odgovornost, a građani svejedno plaćaju veće cijene, Butković je istaknuo kako je Vlada do sada bila korektna.

- Sada ćemo vidjeti, sve analiziramo. Vidjet ćete novi paket sredinom rujna, on će dati odgovore na mnoga pitanja. Još uvijek treba napraviti određene analize, ovo su još procjene, vodit ćemo računa o svemu kao i do sada. Ne mogu vam danas reći što točno, sigurno će mjere Vlade biti odgovor i na energetsku krizu i činjenicu da stvari još nisu stabilne, da štitimo građane od udara, te da pošaljemo poruku svima onima koji su se u ovo vrijeme dok je Vlada donosila mjere ponašali nedogovorno i koje je bilo baš briga da će morati snositi posljedice. Tako je to u životu uvijek - poručio je.

'Nismo još raspravljali o aferi HEP-a, polako'

Upitan jesmo li dobili odgovor Europske komisije o dokapitalizaciji HEP-a, ministar je istaknuo kako nismo jer još dokument nije ni poslan.

- Dokapitalizacija je, nažalost, u početnoj fazi po mojim informacijama, još uvijek nije otišao spis da nam se očituju o tome. To je u završnoj fazi i poslat će se u Bruxelles - rekao je.

Novinari su se odmah nadovezali i na aferu plin za cent upitavši ga je li Vlada konačno analizirala cijelu tu situaciju i našla krivca, Butković je istaknuo kako još nisu o tome raspravljali.

- Pita se i mene tu, ali još nismo donijeli nikakve odluke. Imamo puno toga na dnevnom redu pa ne možemo sve odjednom riješiti. Sve su to prioriteti i sve će se riješiti, strpite se, sve će biti - poručio je.

Na opasku da onda kažu da je sve OK ako jest u toj priči sve OK i završe više s time, Butković naglašava da nije sve OK.

- Nisam rekao da je sve OK i nije OK, ali polako, ništa se neće dogoditi ako se ta odluka donese, na primjer, idući tjedan ili za dva tjedna, ništa se tu suštinski neće promijeniti - rekao je.

Upitan je li mu znakovito da je predsjednik Zoran Milanović jučer stao u obranu Frane Barbarića, predsjednika Uprave HEP-a, rekavši kako će Vlada sada njega žrtvovati iako je, kaže, upozoravao na ono što se događa, Butković kaže da analizira njegove izjave.

- To što on govori više puta nema smisla nego ima - kaže.