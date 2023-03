Pripremite kišobrane! Danas mjestimice kiša, već sutra sunčano i toplije od prosjeka

Danas će bit umjereno do pretežno oblačno, mjestimice uz kišu, većinom na Jadranu i područjima uz njega. Najmanje kiše ili uglavnom suho očekuje se na krajnjem jugu i sjeveru zemlje, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda za ponedjeljak.

Foto: HRT

Vjetar na kopnu slab, u Slavoniji i Baranji do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati umjereno jugo, ponegdje i jako, a na sjevernom dijelu će do večeri okrenuti na buru. Najviša dnevna temperatura zraka od 13 do 17 stupnjeva Celzijusovih.

Od utorka većinom suho, barem djelomice sunčano i toplije od prosjeka, i ujutro i danju, uz povremeno umjeren jugozapadnjak, na Jadranu i sjeverozapadni vjetar, a od četvrtka često umjereno i jako jugo, uz koje će prema kraju tjedna biti sve oblačnije, uz porast vjerojatnosti za mjestimičnu kišu, javlja HRT.

Prijepodne na južnom Jadranu uz umjerenu naoblaku mjestimice malo kiše. Vjetar na kopnu slab, na Jadranu ujutro slaba do umjerena bura, zatim sjeverozapadnjak.

Najniža jutarnja temperatura zraka od 2 do 6, na jadranu između 5 i 10, a najviša dnevna uglavnom od 15 do 19 °C.

