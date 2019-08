Pripremite se, bit će pakleno! Ponegdje i čak 40 stupnjeva

Do utorka diljem Hrvatske pretežno sunčano, vedro i jako sparno. Vrhunac toplinskog vala koji može biti opasan za zdravlje u većini krajeva bit će u ponedjeljak, kad će temperature biti i preko 35 stupnjeva, piše HRT.

U unutrašnjosti Dalmacije moglo bi biti i 40! Ne zanemarujte savjete i preporuke o hladovini, tekućini i izbjegavanju većih napora. DHMZ je za Knin u ponedjeljak i utorak označio crveni alarm upozorenja na toplinski val.

Isto je upozorenje za Rijeku, Split i Dubrovnik za ponedjeljak.

Foto: DHMZ

Hrvatska danas

Sunčano i vruće. Vjetar u unutrašnjosti uglavnom slab. Na Jadranu ujutro burin, potom slab do umjeren sjeverozapadnjak i zapadnjak. Najviša dnevna temperatura od 32 do 37 °C, piše DHMZ.

Hrvatska sutra

Sunčano te i dalje vruće. U prvom će dijelu dana mjestimice u središnjim i gorskim krajevima biti prolazno umjerene naoblake. Vjetar slab i umjeren sjeverni i sjeveroistočni, piše DHMZ.

Na Jadranu će u noći i ujutro puhati slaba do umjerena bura, a zatim zapadni i sjeverozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura od 18 do 22, na Jadranu od 23 do 27, a najviša dnevna uglavnom između 32 i 37 °C.

Do utorka vruće pa opet nestabilnije

Vikend u Slavoniji, Baranji i Srijemu obasjan suncem. Mjestimice ujutro ponegdje uz malo magle. Temperatura između 32 i 35 stupnjeva, vjetar slab i umjeren istočnjak i jugoistočnjak.

U središnjoj Hrvatskoj sunčano i jako toplo. Temperatura od jutarnjih 17 ide i do 35 stupnjeva.

Vruće i na sjevernom Jadranu pa i u Lici i Gorskom kotaru. Najviša dnevna temperatura između 31 i 34 stupnja. Isto će biti i na srednjem Jadranu.

U unutrašnjosti Dalmacije malo niže jutarnje temperature, ali dnevne će ići i do 38 stupnjeva. More zbog slabog i umjerenog zapadnog i jugozapadnog vjetra mirno i malo valovito.

Na krajnjem jugu Hrvatske vrlo vruće, uz slab do umjeren jugozapadni i zapadni vjetar, većinom prema otvorenome.

Sredinom sljedećeg tjedna temperatura će u unutrašnjosti biti i niža od 30 stupnja pa će vrhunac toplinskog vala biti u ponedjeljak.

Do utorka će biti sunčano, a tijekom utorka nestabilnije, u noći na srijedu kiša i grmljavina. Na Jadranu do utorka opasnost od toplinskog vala, a od utorka će i na moru popuštati vrućina, piše HRT.

Tema: Hrvatska