Pripremite se na zimu: Snijeg u ponedjeljak pada i u nizinama

Nakon što smo do prije nekoliko dana mogli uživati u gotovo ljetnom vremenu i 20-ak Celzija, stigla je promjena vremena, a za vikend će biti još hladnije te i dalje vjetrovito, osobito na Jadranu. Tamo će bura uzrokovati i ograničenja u prometu.

Subota će većinom biti suha i vjetrovita. U Slavoniji, Baranji i Srijemu jutarnje temperature bit će od 0 do 3 Celzija, a najviše dnevne između 6 i 9. Slično će vrijeme biti i u središnjoj Hrvatskoj, dok u gorskim krajevima ujutro može biti mraza. Tijekom dana postoji slaba mogućnost za oborine na granici kiše i snijega. Na Jadranu se može očekivati do 16 Celzija, s olujnim udarima bure koji su mogući na srednjem Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije, piše HTV.

U nedjelju će biti oblačnije i još hladnije, u gorju je moguć i slab snijeg.

Snijega u ponedjeljak može biti i u nizinama, dok se u utorak očekuje stvaranje snježnog pokrivača, osobito u gorju. No sredina tjedna donijet će djelomico sunčano, suho i malo toplije.