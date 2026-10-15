Pripuz se povukao iz sanacije. Ministrica: Cijena nove nabave neće biti viša!

Privremeno prikrivanje otpada se odvija, pred formalnim početkom je nabava za sanaciju zakopanog otpada, počela je ministrica Marija Vučković.

- Kad govorimo o fazi 1, odnosno o 4 tisuće tona rasutog otpada. Ovo je opasni otpad što svi znamo, bilo je objavljeno već u prvom postupku nabave koji je zbog nepostojanja interesa poništen. Mi smo, govorim mi kao sustav, u drugom postupku došli do odluke o odabiru zajednice ponuditelja. Danas su nastupile okolnosti kad je jedan od ponuditelja iz te zajednice izašao. Time se postupak zaustavlja. Želim naglasiti da to po nama neće utjecati na rok sanacije - rekla je.

Direktor Fonda Luka Balen rekao je da su zaprimili obavijest tvrtke CE-ZA-R da istupa iz zajednice ponuditelja.

- Kako istupanje jednog člana zajednice odnosi se na cijeli zajednicu, stekli su se uvjeti o poništenju postupka. Tu odluku ćemo donijeti žurno. Krenut ćemo u žurni postupak javne nabave kako bi se što prije krenulo sa sanacijom ovog dijela - rekao je.

Ministrica je rekla da ne može reći hoće li cijena ostati ista, ali sigurno neće biti viša.

- Prema našem mišljenju, u konzultaciji sa stručnjacima, pošto smo drugi put poništili otvoreni postupak javne nabave, s obzirom da je riječ o opasnom otpadu, stekli su se svi uvjeti, prema nama, za pregovarački postupak. Mogu trajati dulje i kraće, mogu trajati različito. U ovom slučaju, s obzirom na to koliko su se radile analize, očekujemo da će taj postupak, čim završi žalbeni rok, trajati vrlo kratko. Po nama nema razloga da ne traje kratko. Što se tiče gospodarskog interesa, on postoji. Nadamo se da će taj postupak biti uspješan. I sad smo imali određen gospodarski interes koji imaju određene kapacitete i dozvole, zadovoljavaju kriterije koji su potrebni za obavljanje tog posla. Smatramo da ćemo sanirati u roku kojeg smo predložili. Vrijeme koje je pred nama, ovih 10 ili 15 dana, moramo promatrati što se događa s drugim državama, pripremati se za notifikacijske postupke. Hrvatska ima izvođače za obavljanje ovog posla koje u svojim aktivnostima i prema dokazima, ima Hrvatska te izvođače. Želim dodatno naglasiti da su ministarstvo i Fond u godini dana poduzeli sve aktivnosti da Hrvatska bude što manje ovisna o malom broju izvođača u srednjem ili manjem roku. Vi ne možete tržište stvoriti preko noći - rekla je.

Ostale tvrtke iz grupe u kojoj je bio Pripuzov CE-ZA-R moraju ispuniti uvjet dokaza ozbiljnosti ponude.

- Mi moramo odrediti kriterije izbora. Postupak smo završili: cijena, rok sanacije i još nekoliko kriterija koji se odnose na ekološku sliku zahvata. Uzimamo u obzir vrednujući metode putem bodova. Ovih dana će biti predstavljen konkretni nacrt plana - rekla je.

Što se tiče otpada iz inozemstva, sudjeluje i Europska komisija.

- U Gospiću je 15-ak tisuća tona otpada iz inozemstva, u Poznanovcu je to cijela količina, u Pazinu nešto manje. Postoje zakonodavni okviri koje možemo koristiti, treba se utvrditi tko je pošiljatelj otpada, i onda se proces dalje vodi - rekla je.

Odvezeno je oko više od pola big bag vreća i to će sve biti uskoro gotovo.

- Samo neopasni otpad ide u cementare, vrše se analize, razumijem zabrinutost građana - rekao je Balen.

Još nije gotov nalaz inspekcije kad je u pitanju pokrivanje otpada u Gospiću. Naime, građani su sve prijavili inspekciji jer je izvođač radova prevrtao i micao otpad.

- Ima ovlaštena tvrtka koja provodi nadzor i zaštitu na radu. Inspekcija je bila, čekamo još nalaz - rekao je Balen.

Kad je u pitanju politička šteta, ministrica kaže da je jedini put poštovati zakon.

- Kad biste se vodili podacima iz e-ONTO-a o tome da se ne radi s tvrtkama koje su surađivale s nekim, ne bismo imali s kime raditi. Jedini pravi put je poštovanje zakona - rekla je.