Privatno ću tužiti novinarku Klancir, nije stavila ni upitnik

Protiv Đurđice Klancir namjeravam podnijeti privatnu kaznenu tužbu radi počinjenja kaznenog djela klevete iz članka 149. stavak 2. KZ-a na moju štetu kao oštećenika isključivo zbog teksta objavljenog dana 19. prosinca 2019. godine na web portalu Net.hr pod naslovom:” SKANDALOZNO: Župan maknuo ravnatelja koji radi 40 godina pred sam kraj mandata; Treba nam netko iz naše političke opcije....”, rekao je sisačko-moslavački župan Ivo Žinić u intervjuu za Večernji.

- Tekst o zapošljavanju mog sina ne sadrži nikakvu kaznenopravnu inkriminaciju, za mene je kao čovjeka i oca upitan analizirajući ga s moralne strane, ali očito gospođa Đurđica Klancir i ja imamo različito poimanje moralnih vrijednosti. Za mene je moja obitelj, kao i bilo čija druga obitelj, kategorija koju apsolutno poštujem kao osnovnu jedinku društva te bi mi bilo drago da gospođa Klancir kao novinarka i čovjek razmišlja na identičan način, ali ona me učestalo demantira insinuirajući u više navrata da je motiv za podnošenje ove tužbe njezin tekst o zapošljavanju mog sina, a to nije točno - rekao je i objasnio kako ju je odlučio tužiti jer nije stavila uputnik u naslov teksta, u čemu je on prepoznao klevetničku namjeru.

