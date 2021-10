Zbog održavanja 29. Zagrebačkog maratona, koji je na rasporedu u nedjelju 10. listopada, od 7.15 do 16 sati, privremeno se zatvara promet na sljedećim lokacijama:

Tramvajski promet

Tramvajski promet bit će obustavljen većim dijelom gradskog središta pa će zadnji tramvaj proći središnjim gradskim trgom oko 7.45 sati, javlja ZET.

Tramvajska linija 13 neće prometovati do završetka maratona, dok će sve ostale tramvajske linije, osim linije 9 i 15, voziti izmijenjenim trasama:

Uspostavit će izvanredne autobusne linije koje će, umjesto tramvaja, voziti na prohodnom dijelu trasa.

Izvanredna autobusna linija Dubrava – Borongaj će polaziti s izlaznog perona (zapadno od otpremničkog bloka), a s terminala Borongaj s privremenog stajališta ispred linije 231 te će prometovati trasom:

Izvanredna autobusna linija Kaptol – Mihaljevac polazit će s južne strane terminala Kaptol, dok će početno stajalište na terminalu Mihaljevac biti između postojećih stajališta linija 102 i 233.

Izvanredna autobusna linija Črnomerec – Magazinska polazit će sa Črnomerca s istočnog polaznog perona (objekt ZET-a), a s Magazinske ulice sa stajališta linije 118 (u zoni raskrižja Magazinska/Adžijina). U smjeru Črnomerca autobus će prometovati Magazinskom, Zagorskom i Selskom..

Autobusni promet

Autobusne linije 101 (Britanski trg – Gornje Prekrižje), 103 (Britanski trg – Kraljevec) i 138 (Britanski trg – Zelengaj – Britanski trg) neće prometovati za vrijeme trajanja privremene regulacije, od 9 do 16 sati.

Linije 102 (Britanski trg – Mihaljevac) i 105 (Kaptol – Britanski trg) će od 9 do 16 sati prometovati od Mihaljevca i Kaptola skraćeno do raskrižja Gornje Prekrižje/Jurjevska.

Autobusne linije 139 (Reljkovićeva – Jelenovac – Reljkovićeva) i 141 (Reljkovićeva – Vinogradi – Reljkovićeva) od 9 sati do 16 sati prometuju redovnom trasom, ali skraćeno do i od rotora ispred Vinogradske bolnice, gdje će se okretati te će na stajalištu Vinogradska 26 (između dva kioska) biti omogućen izlazak i ulazak putnika. Autobusi će s privremenog početnog stajališta na Vinogradskoj, kretati bez duljih zadržavanja, 5 minuta kasnije u odnosu na vremena polazaka koja su u voznom redu navedena kao polasci iz Reljkovićeve.

Linija 146 (Reljkovićeva – Malešnica – Jankomir) prometovat će od 9 do 16 sati sati skraćeno na relaciji Črnomerec – Malešnica – Jankomir. Autobusi će s terminala Črnomerec polaziti s postojećeg stajališta na Ilici, uz tramvajski terminal. Iz Jankomira će autobus prometovati redovnom trasom do raskrižja Ilice i Zagrebačke ceste – Zagrebačka – Prilaz baruna Filipovića – Cankareva – Ilica – Črnomerec.

Linija 148 (Reljkovićeva – Hercegovačka – Bosanska – Reljkovićeva) neće prometovati za vrijeme trajanja privremene regulacije, od 9 do 16 sati.

Autobusne linije 201 (Kaptol – Kvaternikov trg), 202 (Kvaternikov trg – Kozjak) i 207 (Kvaternikov trg – Rim – Kvaternikov trg) će od 8 do 16 sati sati prometovati skraćeno do Petrove ulice. U smjeru Kaptola i Kozjaka autobusi će sa stajališta u zoni raskrižja Petrove ulice i Ulice Srebrnjak, Ulica Srebrnjak 10 polaziti 5 minuta kasnije u odnosu na vremena polazaka koja se u rasporedu vožnje navedena kao polasci s Kvaternikova trga.

Autobusne linije 203 (Svetice – Vinec – Krematorij – Kaptol) i 226 (Kaptol – Remete – Svetice) će od 8 do 16 sati prometovati skraćeno djelomično izmijenjenim trasama. U smjeru Krematorija i Kaptola prometovat će redovnim trasama s privremenog početnog stajališta u zoni raskrižja Bukovačka/Crnčićeva, a u smjeru Svetica uobičajenom trasom do kružnog toka na raskrižju Bukovačka/Petrova, odakle nastavljaju Petrovom, Čikoševom te Crnčićevom ulicom (izlaz putnika u zoni raskrižja Crnčićeva/Bukovačka).

Autobusi će s privremenog polaznog stajališta na Bukovačkoj cesti (kod benzinske postaje) polaziti 5 minuta ranije u odnosu na vremena polazaka koja su u voznom redu navedena kao polasci sa Svetica.

Autobus će sa stajališta Petrova polaziti pet minuta kasnije u odnosu na polaske koji su u voznom redu navedeni kao polasci s Kvaternikovog trga.

Linija 205 (Dubrava – Markuševec – Bidrovec) će od 8 do 16 sati prometovati djelomično izmijenjenom trasom:

Na izmijenjenom dijelu trase autobus će koristiti sva postojeća stajališta na trasi.

Linija 227 (Svetice – Gornji Bukovac – Gračansko Dolje) će prometovati skraćeno, djelomično izmijenjenom trasom:privremeno stajališta u zoni raskrižja Bukovačka/Crnčićeva – redovnom trasom do raskrižja Bukovac gornji/Melinišće – Melinišće – Čret i dalje redovnom trasom

Autobus će sa stajališta Bukovačka/Crnčićeva polaziti odmah po dolasku, bez dužih zadržavanja (oko pet minuta ranije u odnosu na polaske koji su u voznom redu navedeni kao polasci iz Svetica).

Linija 228 (Svetice – Rebro – Svetice), u smjeru Rebra će od 8 do 16 sati sati prometovati redovnom trasom s privremenog početnog stajališta u zoni raskrižja Bukovačka/Crnčićeva, a u smjeru Svetica redovnom trasom do raskrižja Petrova/Čikoševa te nastaviti desno Čikoševom i Crnčićevom ulicom (izlaz putnika u zoni raskrižja Crnčićeva/Bukovačka).

Autobusi će s privremenog polaznog stajališta na Bukovačkoj cesti (kod benzinske postaje) polaziti 5 minuta ranije u odnosu na vremena polazaka koja su u voznom redu navedena kao polasci sa Svetica.

Linija 230 (Dubrava – Granešinski Novaki) će od 8 do 16 sati prometovati djelomično izmijenjenom trasom:

Za vrijeme provođenja ove organizacije koristit će se sva postojeća stajališta na izmijenjenom dijelu trase.

Autobusna linija 232 (Dubrava – Čret) će od 8 do 16 sati prometovati na skraćenoj relaciji: Dubrava – KB Dubrava i to redovnom trasom do stajališta KB Dubrava – (desno) Potočka – (desno) Novačka – (lijevo) Ulica Rudolfa Kolaka – (desno) Ljubijska – (desno) Ulica Dubrava – (desno) terminal Dubrava.