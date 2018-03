Priznanje za 24sata: ‘Obrtnici itekako imaju svog kupca’

To je prije svega priznanje nama kao 24sata da razumijemo naše čitatelje i korisnike, od kojih velik broj dolazi iz redova obrtnika i malih poduzetnika. Mi smo željeli ponuditi ono što mi najbolje znamo raditi, a to je sadržaj. Dali smo obrtnicima digitalnu platformu Zagreb Crafts. Poručila je to Mirjana Glavak, direktorica prodaje 24sata, koja je u utorak preuzela nagradu Zlatni krug za promicanje i očuvanje obrtništva i obrtničkog obrazovanja na proslavi 23. godišnjice djelovanja Obrtničke komore Zagreb.

- Pružili smo slobodu koja je obrtnicima potrebna. Za Zagreb Crafts je zainteresirano više od 120 zemalja, a 30 ih kupuje od naših obrtnika. To je samo potvrda da kad spojimo modernu tehnologiju, dobar sadržaj i ono što obrtnici imaju, znanje i ručni rad, to itekako ima svog kupca - govorila je Glavak o zajedničkom projektu 24sata, Obrtničke komore Zagreb i Grada Zagreba. Na platformi se na zanimljiv način predstavljaju tradicijski obrti, poput kišobranara, kožara, postolara, dizajnera, krznara...

Nagradu Zlatni krug su preuzeli i Dražen Barišić, gradonačelnik Velike Gorice, INA Industrija nafte, Škola za modu i dizajn, Srednja škola Jastrebarsko, Sportsko društvo Obrtničke komore Zagreb, Udruženje autotaksi prijevoznika grada Zagreba te Dragan Vicković iz Udruženja obrtnika Vrbovec. Dodijelile su se nagrade ženama obrtnicama te mladim obrtnicima iz Zagrebačke županije.

- To je veliki poticaj obrtnicima jer su nagrađeni za deset i više godina rada. No ne samo njima, nego i njihovoj okolini. Siguran sam da je ovo dobar način za odužiti se ljudima za ono što pridonose obrtništvu i sustavu u cjelini - rekao je Mirza Šabić, predsjednik Obrtničke komore Zagreb. Priznanje Najstariji obrt za tradiciju koja traje više od 90 godina dobili su ugostitelj Zlatko Puntijar i kišobranar Tomislav Cerovečki. Zlatnu statuu primili su Stipe Bučar i Josip Žuglić.