Moje ponašanje bilo je nesmotreno i pogrešno. Kajem se zbog svega što sam napravio i žao mi je, ustvrdio je u USKOK-u sad već bivši međimurski župan Matija Posavec kada su ga suočili s tajno snimljenim razgovorima koje dokazuju da je primio 10.000 kuna mita i namjestio natječaje za dvije zaposlenice.

Matija Posavec opet se kandidira za župana

Ni dva mjeseca kasnije rekao je da će se kandidirati za župana.

Za mjesto na kojem je bio.

I dao otkaz.

Jer je priznao da je primio mito.

Danas je u Čakovcu organizirao na kojoj je to najavio. Ljudi su ga dočekali na ulici i skandirali mu, piše emeđimurje.

'Da vas nema, v dreku bi bili'

Neki su i zaplakali nad njegovom teškom sudbinom.

'Da vas nema v dreku bi bili' - rekla mu je jedna gospođa.

- Hvala na dolasku, nismo se čuli ni vidjeli, najmanje dva mjeseca. Prije svega, iskrena hvala, topla i od srca hvala, to je sve što vam mogu dati i reći. Po ovom vremenu koje nije ugodno, u podne, na radni dan, izostali ste neki s posla, dali mi podršku. Podršku koja mi znači više od ičega. Ono što građani žele je jedino mjerilo dal' se netko bavi politikom. Hvala FB grupi podrške koja je prešla 9000 ljudi. To je velika brojka. Hvala svima koji su mi slali poruke. Hvala i svima onima koji su mi stisnuli ruku u gradu ili negdje gdje su me vidjeli. To je poruka koja me obvezuje i koja mi ne dozvoljava da se ne kandidiram. Ne zato jer je to moja osobna želja i ne zato jer su to moje posljedice, nego jer sam uvijek u 15 godina slušao što žele građani - rekao je Posavec, prenosi emeđimurje.

Posavec: Ni plaću nisam uzeo

Posavec je dodao da je nakon svega (privođenja, USKOK-a i priznanja da je uzeo mito op.a.) morao aktivirati saborski mandat.

Kaže, nije uzeo ni plaću.

- Čekam da se ovo završi na način da budu sve činjenice dostupne i da se sudi na temelju činjenica. Ljudi me znaju, vjerujem da ćemo ovu ružnu epidzodu što prije zaboraviti i da ćemo i dalje Međimurje razvijati.Molim Vas za podršku u ova dva tjedna koliko će trajati kampanja. Nadam se da ću s ovakom podrškom 29. studenog i dalje graditi naše Međimurje, rekao je.