'Probali smo zabraniti ulaske u školu pa smo dobili uvrede...'

Nakon tragedije u Prečkom, učitelji sve više progovaraju o problemima na koje je ovo društvo slijepo već godinama. I dok roditelji sve glasnije traže zaštitare u školama kako bi se zaštitila djeca, učiteljica Vlatka Baković iz OŠ Sesvete otvoreno progovara o suštini problema. Tragedija u Prečkom krivnja je društva u kojem ništa ne funkcionira na zdravom razumu i ne štiti obične ljude. U njezinoj školi, navodi, vrata su ranije pokušali zatvoriti, kako u školu ne bi ulazio tko i kako želi.

- Odmah su nas proglasili zatvorom, majke koje su djeci donosile zaboravljene pisanke bile su zgrožene. Probali smo zabraniti ulaske u hodnike pa smo čuli uvrede, prijetnje i rijetke smo uspjeli zaustaviti - svjedoči.

Iznijela je svoje viđenje zašto se Beograd ponovio u Zagrebu. Problem je što učitelji primaju ispričnice liječnice, a iako znaju da dijete nije bolesno, tu ne mogu ništa jer su im ruke vezane. U slučaju kad učitelji reagiraju na neprimjereno ponašanje učenika, roditelji ih prozivaju i pitaju od kuda im to pravo. Prijave li zanemarivanje djeteta na sud ih se pozove za pet godine, a za to vrijeme roditelji sele dijete po školama i ne odazivaju se na pozive suda. Na svaki pokušaj sređivanja situacije, razne udruge i pravobraniteljica šalju im upozorenja da moraju biti tolerantni.

Problem je i što su nam djeca danas izložena svemu, imaju sve, smiju sve, a njima se ne smije ništa. Djeca ne znaju što je zbilja, a što virtualni svijet. Nisu naučili da nešto ne smiju i da im je nešto zabranjeno. Beograd nam se ponovio jer je majka ubojice molila da evidentno jako bolesnog mladića ne puštaju iz bolnice. Jer smo nedavno svjedočili kolapsu sustava u kojem su ravnatelji davali ostavke, a institucije tvrdile da radile posao iako nisu ništa uspjele. Jer nam je 95 posto učenika uzornog vladanja, a znamo da nisu i zato što se učiteljica cijeni tek kad leži na operacijskom stolu i bori se za život. Ovo je samo dio problema u društvu na koji je upozorila učiteljica Vlatka Baković.

- Naš kaos životom je platilo sedmogodišnje dijete! Deseci učenika imat će traume. Tu ne pomažu zastave na pola koplja ni zgroženost političara - zaključila je učiteljica.

Nakon krvavog pohoda u OŠ Prečko odgovor nadležnih je zaključavanje škola od idućeg polugodišta, posebna "protupožarna vrata" koja su izvana zaključana, a iznutra imaju sustav za nesmetan izlazak kod evakuacije i zaposlenik škole koji će biti educiran za kontrolu ulaska i izlaska. Te preventivne mjere za školski sustav nisu novost. Tu praksu odavno imaju škole u Primorsko-goranskoj županiji. Ravnatelji navode kako to nije pravo riješenje. Unatoč tome, namjera, svih je podignut mjera sigurnosti, što uz zaključavanje znači i pojačana dežurstva. Razmislit će i o uvođenju dodatnih mjera. Ima ravnatelja koji su stava kako zaključavanje neće riješiti problem i da se time ne može prevenirati nasilje, kao i da o sigurnosti škola svoje mišljenje treba dati struka. Upozoravaju da nisu rješenje ni domar ni spremačica na vratima te pitaju što oni mogu napraviti protiv primjerice naoružanoj nasilnika. Podsjećaju da je u beogradskoj školi bio zaštitar koji je ubijen.

Ravnatelji su upozorili da mjera zaključavanja vrata, funkcionira u teoriji, a ne i u praksi. Napominju kako primjerice u dijelu škola djeca na nastavi tjelesnog odgoja vani. Stalno netko mora u toalet i vrata se otvaraju, a ako netko planira ući u školu, taj će naći načina. U Zadru je zaštitar u svim osnovnoškolskim ustanovama, a kad on vrata se zaključavaju i to zbog učenika koji su ostali u produženom boravku. Jasmina Matešić, ravnateljica osnovne zadarske škole Krune Krstića, navodi kako se nastava odvija u jednoj smjeni, pa je zaštitar angažiran u njoj. Samo dvije škole imaju i zaštitare izvan jutarnje smjene, a to su OŠ Zadarski otoci, i Petar Predović, jer je bilo dosta krađa i razbijanja koji nisu imale veze s učenicima.

- Razmišljali smo i o pametnom bravi da se nekom instalira na mobitel jer nije pretjerana investicija, ali je to djelomično rješenje - kazala je ravnateljica Matešić koja spominje da je nedavno bila u osnovnoj školi u Italiji koja nema zaštitare, ali nema ni ulaska u školu kad se vrata zaključaju.