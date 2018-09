Probili im cijevi: U centru Nove Gradiške curio plin iz plinovoda

Više od tjedan dana oko 1200 građana Nove Gradiške bilo je bez opskrbe plinom. Izvođač radova na priključcima građana na vodovodnu mrežu probio je glavni plinski vod.

- Čula sam neko lupanje i kruljenje u plinskoj instalaciji, a nakon nekog vremena ostali smo bez plina. Pošla sam do kuhinje i pokušala upaliti jednu od ringli. Tad je u pećnici sve buknulo. Plamen iz peći se počeo pojačavati, pokušavala sam ga ugasiti, ali nisam uspjela. Uhvatila me panika, pozvala sam vatrogasce, koji su brzo došli i ugasili vatru. S njima je došla i policija. U strahu nisam ni primijetila da imam opekline na rukama. Savjetovali su mi da odem na Hitnu da mi previju ruke, no odbila sam. Kuhinja mi je nagorjela i dosta toga ću morati baciti - rekla je K. R. (63), stanarka naselja Urije u Novoj Gradiški, dodavši kako je nakon toga dva dana pila tablete za smirenje.

- Plina još nemam, a i kada dođe, strah me koristiti ga - rekla je uplašena žena. Novogradiščani, posebno oni koji još nisu dobili plin, negoduju što već skoro desetak dana vodu moraju zagrijavati električnom energijom, a kupaju se kod rodbine i prijatelja.

- Opskrba plinom kod onih koji su ostali bez njega je normalizirana 90 posto. Jamčimo da niti jedan priključak neće biti pušten bez temeljite provjere instalacija. Problem su potrošači sa starim priključcima, kod kojih su ostali zatvoreni sigurnosni ventili, koje ćemo zamijeniti, za to nam treba još malo vremena - rekao je Ivan Heli, direktor Plin projekta.

Radnici koji su probili vod kažu da nisu znali da se nalazi na tome mjestu.