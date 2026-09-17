Povjerenik za zdravlje umjesto o otpadu priča o duhanu. U istoj je stranci kao i HDZ-ovci

Uvaženi kolege, ova rasprava je u početku trebala imati drugačiji naziv, trebala je imati PFAS u naslovu i tema je bila Hrvatska. Međutim, onda se dogodilo pročišćavanje teme. Šteta da jednako tako nije lako pročistiti 37 tisuća tona otpada iz Hrvatske. Bilo bi dobro kad bi se razmišljalo o budućnosti. Otpad je dolazio iz drugih zemalja, Italije i moje Slovenije. Prema podacima iz istrage iz moje zemlje u Gospić je stiglo 15 tisuća tona otpada. Ako pokušavate pronaći dokaze zašto je ovo europski problem, otpad prelazi granice lakše nego politička odgovornost. PFAS je pronađen u blizini naseljenog područja. Hrvatski premijer Plenković govori o panici i histeriji, a PFAS je već u vodi. Problem je nastao kad je netko pitao tko je odgovoran. Da stvar bude još apsurdnija, posao sanacije dobila je hrvatska podružnice slovenske tvrtke koja je zakapala otpad. Možete ukloniti Hrvatsku iz naslova, zakazati raspravu kad svi zastupnici odu doma, ali to neće riješiti problem. Nikola Tesla iz Like je ostavio budućnosti izume, što ćete vi ostaviti? PFAS - zaključila je Irena Joveva iz Renewa.

Nakon nje na pozornicu je došao Gordan Bosanac.

- Ovim kriminalnim ekocidom dovedeno je u diektnu opasnost tisuće građana. Danas naše institucije ne znaju gdje je milijun tona otpada koje su ušle u zemlju. Povjereniče, kako je bilo moguće na nacionalnoj razini deregulirati praćenje otpada, a da je i dalje u skladu s Direktivom? Kako je to moguće - pitao je.