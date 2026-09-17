Oko 45 tisuća tona plastičnog i opasnog otpada ilegalno je odloženo na tri lokacije u Hrvatskoj. Inicijativa Gospić je naš dom na vrijeme o problemu pisala Europskoj Uniji pa se rasprava o tome nije mogla izbjeći
Povjerenik za zdravlje umjesto o otpadu priča o duhanu. U istoj je stranci kao i HDZ-ovci
Uvaženi kolege, ova rasprava je u početku trebala imati drugačiji naziv, trebala je imati PFAS u naslovu i tema je bila Hrvatska. Međutim, onda se dogodilo pročišćavanje teme. Šteta da jednako tako nije lako pročistiti 37 tisuća tona otpada iz Hrvatske. Bilo bi dobro kad bi se razmišljalo o budućnosti. Otpad je dolazio iz drugih zemalja, Italije i moje Slovenije. Prema podacima iz istrage iz moje zemlje u Gospić je stiglo 15 tisuća tona otpada. Ako pokušavate pronaći dokaze zašto je ovo europski problem, otpad prelazi granice lakše nego politička odgovornost. PFAS je pronađen u blizini naseljenog područja. Hrvatski premijer Plenković govori o panici i histeriji, a PFAS je već u vodi. Problem je nastao kad je netko pitao tko je odgovoran. Da stvar bude još apsurdnija, posao sanacije dobila je hrvatska podružnice slovenske tvrtke koja je zakapala otpad. Možete ukloniti Hrvatsku iz naslova, zakazati raspravu kad svi zastupnici odu doma, ali to neće riješiti problem. Nikola Tesla iz Like je ostavio budućnosti izume, što ćete vi ostaviti? PFAS - zaključila je Irena Joveva iz Renewa.
Nakon nje na pozornicu je došao Gordan Bosanac.
- Ovim kriminalnim ekocidom dovedeno je u diektnu opasnost tisuće građana. Danas naše institucije ne znaju gdje je milijun tona otpada koje su ušle u zemlju. Povjereniče, kako je bilo moguće na nacionalnoj razini deregulirati praćenje otpada, a da je i dalje u skladu s Direktivom? Kako je to moguće - pitao je.
Nakon hrvatskih zastupnika, rasprava je otišla u općem smjeru svih problema, baš kako je i planirano da Gospić ne bude u fokusu.
- Otrov je nešto što ovisi o dozi i danas se traži neznatna molekula, vi ljevice i ekolozi, tražite to i nazivate sve otrovom. To nije ekologija! Branite pesticide, branite preparate koji pomažu našim poljoprivrednicima - rekla je francuska zastupnica Mélanie Disdier.
No Marlena Malag iz Poljeske je vratila raspravu na problem Gospića.
- Zamislimo kamion koji u okrilju noći dolazi na napušteno postrojenje i odloži opasni otpad, nakon čega se u vodi nađe PFASA. To se dogodilo u Hrvatskoj. Pogledajmo sada s druge strane legalnu stranu posla: kriminalac može ostaviti otpad gdje želi, a regulacije, pretjerane regulacije, pritišću male i srednje poduzetnike. Upravo se to događa neujednačemnim zakonskim propisima i pogrešno tumačenim pravilnicama u pojedinim zemljama. Kad poštenje postane preskupo, kriminal cvjeta - rekla je i ispričala kako je poljska vlada uvela jače kontrole kamiona i praćenje, skladištenje s tri godine spustila na jednu.
- Rješimo se suvišnih propisa i nagradimo poštene - zaključila je.
Zaštita zdravlja ljudi nije ni lijeva ni desna, započeo je Karlo Ressler i nastavio:
- Ozbiljna politika rješava problem, a ne širi paniku. Ozbiljna politika rješava sanaciju, a ne koristi svoje građane za svoje planove. Nezakonito odlaganje otpada tiče se baš svake zemlje članice. Nezakonito odlaganje više od 35 tisuća tona opasnog otpada u Varaždinu, Benkovcu i Gospiću, koje je otkriveno uz pomoć Europola, pokazuje koliko je to štetno. Važnmo je reći da se sanacija ne rješava ideologijom, već radom. Građani imaju pravo na istinu, kontinuirani zdravstveni nadzor, a počinitelji moraju zakonski odgovarati. Biramo mjesrenje, transparentnost, sankciju i odgovornost, konkretne mjere, a ne napuniti ih strahom, a onda na tome politički jahati - rekoa je Ressler.
Ovdje valja napomenuti da otpad nije otkrio Europol nego hrvatska policija i Uskok. Europol je institucija koja služi za suradnju s policijama drugih zemalja.
- Postavljanje pitanja nije širenje panike. Kad korupcija, pogodovanje i politička šutnja postanu važniji od građana, onda se stvara panika. Neki sad pokušavaju skrenuti pozuornost na prekograničnu trgovinu otpadom. Da, i to treba istražiti. Ali ovdje je važnije kako je moguće da institucije nisu koristile mehanizme koje imaju? Kako je moguće da je tisuću kamiona uđe u državu i otpad bude zakopan u Gospiću? Samo u tom slučaju barem pet puta prekršeni su temelji ugovori EU. Zakon propisuje da se ilegalno zakopani otpad mora sanirati u roku 30 dana. Što imamo 580 dana nakon uhićenja? Ništa. Kad državne institucije zakažu, tražimo zaštitu od europskih institucija, to je zadnja linija obrane - rekla je Romana Jerković iz SDP-a.
U uvodnom govoru, predsjedavajući je rekao da EU stoji uz građane kojima je zdravlje ugroženo.
- Imali smo grozne primjere iz Italije, Njemačke i Gospića u Hrvatskoj - rekao je i dao riječ europskom povjereniku za zdravlje i dobrobit životinja.
- Zaštititi građane naša je dužnost kroz sve sektore. Započet ću s jednim sektorom od kojeg umire puno ljudi: duhan. Otprilike pola milijuna ljudi svake godine umire zbog korištenja duhana. Širi se korištenje nikotina među mladim ljudima - započeo je povjerenik Komisije Olivér Varhely iz Mađarske.
On je, kao i HDZ, član Europske pučke stranke (EPP).
I time je supresija teme otpada u Hrvatskoj nastavljena. Prvo je maknuta kao fokus, a onda je povjerenik odluči otvoriti s opasnosti o duhanu.
Otpad u Hrvatskoj prerastao je nacionalne okvire i sad je tema i u Europskom parlamentu u Strasbourgu. U četvrtak popodne raspravlja se o problemu plastičnog i toksičnog otpada u Europi, no prvotno je ta rasprava trebala imati u nazivu i PFAS i Gospić. Gordan Bosanac htio je i da ljudi iz inicijative "Gospić je naš dom" dođu na raspravu.
- Ne možete lokalne probleme dovoditi na taj način u EU parlament jer je naše da rješavamo probleme za sve, svi imaju problem s otpadom. Na nama je da, primjerice kao u slučaju Omiša, problem dovedemo u zajednički paket rješenja iz kojeg će se moći povući novac. Ovdje se radi o tome, kako možemo riješiti problem i iz kojih sredstava, a ne da ovamo dovodite ljude i kažete im 'Evo mi ćemo sad to riješiti'. Uostalom, navodite ljude na pogrešan put - rekla nam je Željana Zovko iz Europske pučke stranke.
Gordan Bosanac, koji je prijedlog gospićke inicijative stavio u hitnu proceduru, pa i progurao da se o tome raspravlja, to demantira.
- EPP ju je okljaštrio. Taj argument da ne možete dovoditi lokalne probleme nema smisla. Kako to da, sad kad raspravljamo o migracijama, konkretno raspravljamo o događajima u Ceuti? Dakle, može se lokalizirati i da to bude poticaj i za druga rješenja - govori Bosanac.