Neću platiti i gotovo. Ako treba, idemo na sud, rezolutna je stanovnica Segeta.

Nije jedina. Čuli smo se s više mještana ove dalmatinske općine kojima nije jasno zašto moraju platiti usluge koje, kako kažu, uopće nisu koristili.

"Zašto moram platiti?"

Problem je, naime, u smeću. Koncesionar za odvoz segetskog otpada zove se Michieli-Tomić. Bračka tvrtka. U lipnju, pričaju nam lokalci, dobili su zelene kante za miješani otpad, potpisali što su imali potpisati, da bi ih u kolovozu i rujnu dočekalo iznenađenje. Stigli su im računi za odvoz otpada koji sežu sve do siječnja, gotovo pola godine prije nego što su uopće dobili kante. Poslali su nam i račune u kojima su kalendarski precizno navedeni mjeseci za koja Michieli-Tomić očekuje isplatu, uz rizik ovrhe.

- Sklopio sam ugovor u lipnju. I došao mi je račun prije dvadesetak dana, od siječnja do rujna. 76 kuna mjesečno. U redu, razumijem da moram plaćati od lipnja, ali zašto moram platiti nešto što nisam koristio ranije? Zvao sam u firmu, žalio se, ali nisu mi odgovorili - žali nam se jedan lokalac. Kako kaže, nije mu jasno zašto Seget nema svoj Holding koji bi se brinuo o otpadu. Do lipnja, navodi, vozio je smeće u velike kontejnere ili u Trogir.

S njim se slaže druga mještanka.

- Dosad bismo palili otpad, nosili ga put Trogira, Splita, Šibenika, gdje bismo naišli na kontejner. Ove kante smo uzeli u lipnju, a na računima je bilo da moram platiti i od siječnja do kolovoza. Kako to? Zvala sam ih, rekla mi je neka žena da moram platiti jer je tako direktor rekao i da su oni koncesionari već godinama. Inače ide ovrha. Platit ću ono što sam koristila, ostali nepostojeći odvoz neću. Žao mi je što nisam fotografirala gdje sam dosad vukla smeće. Pričala sam i s načelnikom, rekla sam mu otvoreno da ću ići na sud ako treba. Općina je potpisala ugovor s njima, neka izvole to riješiti. Platila sam tri mjeseca tijekom kojih sam koristila uslugu, ovo ranije nisam i neću - tvrdi gospođa.

"Sustav ide naprijed"

Pričali smo s još jednom sumještankom koja je imala sličnu situaciju.

- Kante smo dobili u lipnju, a uplatnice su od siječnja. Pitala sam u firmi zašto, a oni su mi rekli da moram platiti ili slijedi ovrha. I platila sam, što ću? Inače će mi ovršiti penziju - kazuje gospođa. Opisuje nam kako je prije spornog lipnja tu bio veliki kontejner za cijeli kvart koji bi se praznio dvaput tjedno.

Javili smo se i HDZ-ovom načelniku Ivi Soriću i zatražili objašnjenje.

- Dobili smo informaciju o tome. Zatražili smo objašnjenje od koncesionara pa ćemo vidjeti o čemu se radi. Michieli-Tomić je koncesionar tu već desetak godina. Prije su bili veliki kontejneri, a sad se skuplja od kuće do kuće. Sustav ide naprijed - kazao nam je.

S druge strane, Ante Barada iz oporbene Nezavisne liste Vrime je, ima drukčije mišljenje o sustavu. Oni su nedavno napravili performans pred zgradom Općine i tamo ostavili vreće za smeće u obliku slova HDZ, s namjerom da ukažu na problem s otpadom.

- Smatram da nešto ovako ne postoji nigdje u Hrvatskoj. Dakle, plaćamo najskuplji odvoz otpada vjerojatno u Europi. Odvoz otpada raste, a ako ovako nastavimo vjerojatno ćemo prijeći granicu od 200 kuna mjesečno. U isto vrijeme, dok plaćamo koncesionara s Brača, Općina Seget nije voljna, ili sposobna, organizirati vlastiti holding, po uzoru na okolne općine i gradove kod kojih je to i više nego funkcionalno. Što dobivamo s tim odvozom otpada? Najružnije mjesto u Splitsko-dalmatinskoj županiji koje nema kanti za smeće po šetnici, koja je obilata divljim odlagalištima otpada, koja ima jedno i pol reciklažno dvorište koje je većinu vremena zatvoreno, a o razvrstavanju otpada da i ne pričamo, s tim da valja napomenuti kako već neko vrijeme kante za smeće za razvrstavanje otpada stoje kod vatrogasnog doma i valjda čekaju trenutak da se dodatno povise cijene odvoza smeća, pa da ih konačno dostave mještanima Segeta - kaže nam Barada.

Dodaje da općina izdvaja preko tri milijuna kuna za saniranje otpada, a puna je ilegalnih odlagališta.

Poslali smo upit i tvrtki Michieli-Tomić, ali do objave teksta nije stigao odgovor.