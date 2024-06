Problemi za SDP: Agencija za zaštitu osobnih podataka je pokrenula postupak protiv njih

Agencija za zaštitu osobnih podataka (AZOP) pokrenula je postupak protiv Socijaldemokratske partije Hrvatske (SDP) zbog vođenja interne baze podataka o članovima i simpatizerima te stranke i sumnje u povredu osobnih podataka građana, potvrđeno je za Tportal i u AZOP-u i u SDP-u.

Tportal je ranije posao i o optužbama SDP-ovca protiv bivšeg člana predsjednika splitskog ogranka stranke Damira Barbira. On je navodno nakon odlaska iz stranke ukrao bazu s podacima 12.000 članova. Uoči izbora ih je nazivao i poticao da glasaju za njega.

Građani su otkrili kako im nije jasno otkuda njihovo ime u toj bazi podataka, a neki su naveli da su nekada ranije ispunili SDP-ove ankete.

- Nadzorno postupanje nad SDP-om (Socijaldemokratska partija Hrvatske) je u tijeku te će se isto provesti i nad ostalim subjektima o kojima je izvještavano u medijima da su uključeni u možebitnu povredu osobnih podataka - potvrdili su iz Agencije za zaštitu osobnih podataka.

O mogućim kaznama govorio je Duje Kozomara, osnivač tvrtke Consent koja se bavi zaštitom osobnih podataka.

- Upravne novčane kazne kreću se u iznosu do 20 milijuna eura ili, u slučaju poduzetnika, do četiri posto ukupnog godišnjeg prometa na svjetskoj razini za prethodnu financijsku godinu, ovisno o tome što je veće. Prilikom izricanja kazne promatra se i proračun same organizacije jer njena svrha nije dovesti do bankrota, nego da posluži kao dovoljno upozorenje da se slični propusti u budućnosti ne ponavljaju - rekao je.