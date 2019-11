Probušio gume i pošarao aute: 'Bojimo se, ovo je upozorenje'

Od svibnja upozoravamo na buku s igrališta Osnovne škole ‘Bogumil Toni’, koju je Grad Samobor dao u zakup udruzi Sportski klub Stars. Sad kad je to dospjelo do gradske skupštine, netko nam je probušio gume.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Ispričao nam je to zabrinuti muškarac i član obitelji iz samoborske Ulice Ivana Perkovca koja se u utorak uvečer našla na meti vandala. S obzirom na to da imaju sigurnosni videonadzor, koji im snima dvorište, kamera je uspjela uloviti krivca. U 20.17 sati kraj kuće im je prošao nepoznati automobil. Samo nekoliko trenutaka kasnije do jednog parkiranog auta dolazi mladić koji je imao majicu dugih rukava i kapuljaču prebačenu preko glave. Buši dvije lijeve gume na prvom automobilu i prska ga sprejem. Zatim trčkara i osvrće se oko sebe. Kad se uvjerio da ga nitko ne gleda, buši gume i sprejem boji drugi automobil. Za taj “napad” trebalo mu je 20-ak sekundi, potom je pobjegao.

- Ujutro sam primijetio da su na ženinu automobilu prazne gume te da je zašaran sprejem. Kasnije sam vidio isto i na punčevu automobilu i sve sam prijavio policiji. Ne znamo kolika je šteta, no bojimo se. Ovo nam je očito upozorenje jer smo prijavili kriminal i poruka da se ne miješamo. Što je iduće? - pita se muškarac.

Najveći problem koji imaju zbog igrališta je buka koja na unajmljenim terenima nerijetko traje do 23 sata. Osobno su platili ovlaštenu tvrtku za mjerenje, koja je utvrdila buku višu od dopuštene. Inače, terenima se koriste i učenici, no moraju biti pod paskom nastavnika.

Istraga slučaja je u tijeku.