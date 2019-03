'Probušio sam kondom': Dečka je namjerno zarazio HIV-om

Amerikanac koji živi u Velikoj Britaniji, u Brightonu, za BBC je pod imenom 'Lenny' ispričao stravičnu priču o tome kako je zaražen virusom HIV-a. On je progovorio za BBC u dokumentarcu 'The Man Who Used HIV As A Weapon', koji se fokusira na Darylla Rowea, 27-godišnjaka koji je prva osoba u povijesti Ujedinjenog Kraljevstva koja je osuđena za namjerno širenje virusa HIV-a, piše The Sun.

Govoreći u BBC-ovom dokumentarcu, 'Lenny' se prisjetio koliko je Rowe te 2016. godine bio nepopustljiv kada je u pitanju bio seks bez zaštite. Ipak, Rowe je na kraju pristao koristiti prezervativ, no on je, saznat će 'Lenny' nekoliko tjedana kasnije, na umu imao nešto posve drugo.

Naime, kada je 'Lenny' pokušao blokirati svu komunikaciju s Roweom nakon jedne od svađa, Rowe mu je kratko napisao: 'Gorjet ćeš. Glup si. Probušio sam kondom... Jesam te!'

Iako ga je preplavio strah, 'Lenny' Roweove riječi nije shvatio ozbiljno. Sve dok se nije razbolio dva tjedna kasnije.

- Sjećam se da sam se zapitao kako sam mogao biti toliko glup. Mislio sam da je moj život gotov.

'Lenny' je samo jedan od pet muškaraca koji su sudjelovali u dokumentarcu sa svojim stravičnim pričama.

Policijska istraga pokazala je da je Daryll Rowe krenuo u 'osvetnički pohod' protiv homoseksualne zajednice nakon što je saznao da je sam zaražen virusom HIV-a. Muškarce je upoznavao putem aplikacije Grindr, a onda stupao u seksualne odnose s njima, u namjeri da ih zarazi virusom.

Nakon suđenja koje je potrajalo sedam tjedana, Rowe je osuđen za deset slučajeva u kojima je namjerno pokušavao svoje partnere zaraziti virusom HIV-a u razdoblju između listopada 2015. i siječnja 2016. godine.

Rowe je napokon osuđen početkom 2018. godine i to na doživotnu kaznu zatvora.

- Vaši su zločini bili kampanja nasilja, a vaše žrtve kažu da će živjeti s doživotnom kaznom zbog vaših okrutnih nedjela. Mnogi od tih muškaraca bili su u svojim 20-im godinama kada su imali nesreću da vas sretnu. Ostat ćete potencijalna opasnost za druge do kraja svog života, zaključila je sutkinja svoju presudu, obraćajući se Roweu koji će ostatak svojeg života provesti iz zatvorskih rešetaka.