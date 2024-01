Prodali su ih i razdvojili čim su se rodile. Blizanke se upoznale na TikToku: Dugo sam te tražila

Amy i Ano su jednojajčane blizanke rođene u Gruziji 2002. godine. Ubrzo nakon rođenja su razdvojene, završile su u različitim obiteljima, ali na kraju su se uspjele povezati te čak upoznati svoju biološku majku, koja kaže da nije ni znala da su djevojke žive...

Prve sumnje pojavile kod Amy pojavile su se kad je imala 12 godine, piše BBC. Amy je bila u kući svoje kume na obali Crnog mora i gledala je svoju najdražu TV emisiju "Georgia's got talent". Na televiziji je primijetila djevojčicu koja joj jako nalikuje. Ma ne da joj nalikuje, ta curica koja je plesala izgleda identično kao ona!

- Odmah su počeli zvoniti telefoni. Svi su zvali moju majku i pitali su je zašto nastupam pod lažnim imenom - kaže Amy.

U idućim tjednima nastavila je obitelji pričati o toj djevojčici, ali njih nije previše to zanimalo.

- Pa svi imamo dvojnika - poručili su joj.

Godine su prolazile, Amy je od curice odrasla u mladu ženu, na onu djevojčicu s televizije vjerojatno je već zaboravila.

"Ova djevojka izgleda isto kao ti"

Jednog je dana, sredinom studenog 2021. godine, na TikToku objavila snimku na kojoj u salonu 'stavlja' piercing u obrvu.

Na drugom kraju države, u glavnom gradu Tbilisiju, Ano je zazvonio mobitel. Stigla joj je poruka: "Nije li cool kako ova djevojka izgleda isto kao ti" - napisala joj je prijateljica.

Foto: Facebook

Ano je odmah krenula tražiti tu djevojku. Nešto ju je privuklo njoj. Ali sama nije uspjela.

Odlučila je stoga objaviti snimku te djevojku u WhatsApp grupu u kojoj su joj kolege studenti s fakulteta. Netko je tamo prepoznao Amy i djevojke su se povezale preko Facebooka.

Amy je odmah shvatila da je Ano ona curica koju je vidjela na televiziji prije sedam godina.

- Tako te dugo tražim - napisala joj je Amy.

- I ja tebe - odgovorila je Ano.

Kroz razgovor idućih dana doznale su da imaju jako puno toga zajedničkog. Vole istu glazbu, nosile su iste frizure, obožavaju ples, čak imaju i isti genetski poremećaj. U rodnim listovima čak stoji da su rođene u istoj bolnici, ali nisu imale isti datum rođenja. Dakle ne mogu biti sestre, kamoli blizanke...

"Ja sam ona i ona je ja"

- Svaki put kad bi doznala nešto novo o Ano stvari u postajale sve čudnije - kaže Amy.

Nisu znale što je točno 'čudno', pa su se odlučile upoznati.

- Kad sam je prvi put vidjela bilo je to kao da gledam u zrcalo. Isto lice, isti glas. Ja sam ona i ona je ja - kazala je Amy, koja je tad shvatila da gleda svoju blizanku.

Foto: Facebook

Odmah su se odlučile suočiti sa svojim obiteljima, koje im nisu mogle više skrivati istinu. Doznale su da su posvojene.

- Bila sam bijesna. Ali samo sam htjela da riješimo to - kaže Ano.

Žene koje su ih posvojile ispričale su im iste priče. Htjele su djecu, ali nisu mogle ostati trudne. Preko prijatelja su doznale kako u bolnici postoji beba koju nitko ne želi i koja može biti njihova za odgovarajući iznos.

"Možda nas je izdala"

Obiteljima koje su posvojile curice nitko nije rekao da postoji i druga blizanka. Platile su doktorima i mislili su da je sve legalno. Iako nama danas ovo zvuči suludo, stručnjaci govore kako je to tad bila 'praksa' u Gruziji. Vjerovalo se vlastima maksimalno, nitko se nije usudio previše propitkivati...

Nakon saznanja da je posvojena, Amy je odlučila pronaći njihovu biološku majku. Ano je bila protiv te opcije.

Foto: Facebook

- Zašto želiš upoznati osobu koja nas je možda izdala -kazala joj je.

No Amy se nije dala pokolebati. Pronašla je Facebook stranicu koja spaja gruzijske obitelji s djecom koja sumnjaju da su ilegalno posvojena. Tamo je ostavila objavu s podacima i uskoro je dobila odgovor.

Javila joj se mlada djevojka iz Njemačke i napisala joj je da je njezina majka rodila blizanke u bolnici koju Amy spominje 2002. godine. Sve se poklapalo. U poruci joj je napisala da su joj majci doktori rekli da su curice umrle nakon poroda, ali da je u tu priču, kako je vrijeme prolazilo, sve više sumnjala.

Odrađen je DNA test, koji je otkrio kako im je ta djevojka iz Njemačke sestra. Njihova majka Aza živi s njom...

Amy je sad već bila očajna. Htjela je što prije upoznati Azu. To je bilo to...

- Ovo je osoba koja te možda prodala. Neće ti kazati istinu - upozoravala je Ano.

Sistematska krađa djece

Grupu preko koje su djevojke došle do svoje majke osnovala je gruzijska novinarka Tamuna Museridze 2021. godine nakon što je doznala da je posvojena. Danas ima više od 230.000 članova i preko nje je otkriven mračan period gruzijske prošlosti. Grupa je spojila stotine obitelji, ali Tamuna svoju obitelj još nije pronašla. Kaže kako je crno tržište posvajanja u Gruziji trajalo od ranih 50-ih godina prošlog stoljeća sve do 2005. godine. Vjeruje kako su u to bili uključeni ljudi iz svih slojeva društva. Od vozača taksija do visokih vladinih dužnosnika.

- Razmjer je nevjerojatan. To se događalo sistematski. Ukradeno je možda i 100.000 beba - kaže Tamuna i dodaje kako su se djeca prodavala za iznos prosječne godišnje plaće u državi.

Foto: V&M

Jedna od osoba koja je preko grupe traži svoju braću je Gruzijac Nino. Njegovoj majci Irini rečeno je kako su dvije bebe koje je rodila 1978. godine umrle. Kad je iskopao njihove lijesove, otkrio je kako se unutra ne nalaze ljudski ostaci, već razne grane. Sumnja kako negdje na svijetu sad žive njegova braća koja nemaju pojma o svemu...

Majci rekli da su curice mrve

No vratimo se na Amy i Ano. Unatoč protivljenju Ano, otputovale su u Njemačku upoznati svoju biološku majku.

Sjele su u hotelsku sobu i vlada je tišina. Onda su krenule suze. Novinari BBC-a ostavili su ih da u miru razgovaraju s Azom...

- Nakon poroda sam se razboljela. Upala sam u komu. Kad sam se probudila, rekli su mi da su curice preminule - kazala im je Aza i dodala da njezin život samo ima novo značenje.

Foto: Facebook

Djevojke s Azom nisu bliske, ali su u kontaktu.

- Uvijek sam osjećala da mi netko nedostaje u životu. Sanjala sam malenu curicu u crnom koja me prati i raspituje se kakav mi je bio dan. To je prestalo kad sam pronašla Amy - kaže Ano za kraj...