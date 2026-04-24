Produženo primirje Izraela i Libanona još tri tjedna

Produženo primirje Izraela i Libanona

Američki predsjednik Donald Trump objavio je da su predstavnici Izraela i Libanona na sastanku u Bijeloj kući postigli dogovor o produljenju primirja za još tri tjedna.

"Sastanak je prošao vrlo dobro!" napisao je Trump u objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social. Trump, koji je nakratko prisustvovao sastanku izraelske i libanonske delegacije u Bijeloj kući, naglasio je da će Sjedinjene Države surađivati ​​s Libanonom kako bi mu pomogle u zaštiti od libanonske militantne skupine Hezbollah.

Trump je također nagovijestio nadolazeći sastanak u Sjedinjenim Državama između izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i libanonskog predsjednika Josepha Aouna.

Primirje, postignuto nakon razgovora između veleposlanika dviju zemalja u Washingtonu prošli tjedan, a koje istječe u nedjelju, donijelo je značajno smanjenje nasilja. Napadi su se, međutim, nastavili u južnom Libanonu, gdje su izraelske trupe zauzele samoproglašenu tampon zonu.Hezbollah, kojeg podržava Iran, tvrdi da ima pravo oduprijeti se okupacijskim snagama.

Izraelska vojska u četvrtak je izjavila da je ubila dvije naoružane osobe u južnom Libanonu nakon što ih je identificirala kako se približavaju vojnicima i predstavljaju ono što je opisala kao neposrednu prijetnju. Srijeda je bila najsmrtonosniji dan u Libanonu od stupanja na snagu primirja 16. travnja.Među poginulima u izraelskim napadima bila je i libanonska novinarka Amal Khalil, prema visokom libanonskom vojnom dužnosniku i njezinom poslodavcu, novinama Al-Akhbar.Hezbollah je rekao da je u srijedu izveo četiri operacije u južnom Libanonu kao odgovor na izraelske napade.

Gotovo 2500 ljudi ubijeno je u Libanonu otkako je Izrael krenuo u ofenzivu nakon napada Hezbollaha 2. ožujka, prema libanonskim vlastima.

Izrael okupira pojas na jugu koji se proteže 5 do 10 kilometara u Libanon, tvrdeći da time želi zaštititi sjeverni Izrael od napada Hezbollaha, koji je tijekom rata ispalio stotine raketa.Izraelska vojska ponovila je upozorenje stanovnicima južnog Libanona da ne prelaze u to područje.