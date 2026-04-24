Produženo primirje Izraela i Libanona još tri tjedna

Cijena nafte opet porasla
A zbog status-quoa na Bliskom istoku, cijene su nafte porasle treći dan zaredom. Na londonskom je tržištu cijena Brent barela jutros ojačala 0,92 posto, na 106,05 dolara, dok je na američkom tržištu barel poskupio 0,63 posto, na 96,45 dolara.
Amerikanci razmatraju izravne napade na pojedine iranske dužnosnike koje smatraju odgovornima za blokiranje pregovora ili poticanje sukoba.
Među imenima koja se spominju je Ahmad Vahidi, visoki dužnosnik u iranskom vojnom vrhu.
Gerald Ford vratio se u igru. Trump parkirao tri nosača aviona pred Hormuz
Utrenutku dok se odvijao najžešći dio rata s Iranom, najskuplja američka igračka bila je u - Splitu?! Nosač aviona Gerald Ford imao je nevjerojatnih problema, od zaštopanih WC-a do požara u kojem je oko 500 mornara ostalo bez madraca. Shit happens, rekli bi Amerikanci. Ali sad se, nakon popravaka i "reseta", nosač aviona nazvan po predsjedniku Fordu vraća pred Hormuški tjesnac. On putuje maksimalnom brzinom od oko 55 kilometara na sat i danas je stigao u Crveno more u pratnji još dva razarača.
Američki predsjednik Donald Trump objavio je da su predstavnici Izraela i Libanona na sastanku u Bijeloj kući postigli dogovor o produljenju primirja za još tri tjedna.
"Sastanak je prošao vrlo dobro!" napisao je Trump u objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social. Trump, koji je nakratko prisustvovao sastanku izraelske i libanonske delegacije u Bijeloj kući, naglasio je da će Sjedinjene Države surađivati s Libanonom kako bi mu pomogle u zaštiti od libanonske militantne skupine Hezbollah.
Trump je također nagovijestio nadolazeći sastanak u Sjedinjenim Državama između izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i libanonskog predsjednika Josepha Aouna.
Primirje, postignuto nakon razgovora između veleposlanika dviju zemalja u Washingtonu prošli tjedan, a koje istječe u nedjelju, donijelo je značajno smanjenje nasilja. Napadi su se, međutim, nastavili u južnom Libanonu, gdje su izraelske trupe zauzele samoproglašenu tampon zonu.Hezbollah, kojeg podržava Iran, tvrdi da ima pravo oduprijeti se okupacijskim snagama.
Izraelska vojska u četvrtak je izjavila da je ubila dvije naoružane osobe u južnom Libanonu nakon što ih je identificirala kako se približavaju vojnicima i predstavljaju ono što je opisala kao neposrednu prijetnju. Srijeda je bila najsmrtonosniji dan u Libanonu od stupanja na snagu primirja 16. travnja.Među poginulima u izraelskim napadima bila je i libanonska novinarka Amal Khalil, prema visokom libanonskom vojnom dužnosniku i njezinom poslodavcu, novinama Al-Akhbar.Hezbollah je rekao da je u srijedu izveo četiri operacije u južnom Libanonu kao odgovor na izraelske napade.
Gotovo 2500 ljudi ubijeno je u Libanonu otkako je Izrael krenuo u ofenzivu nakon napada Hezbollaha 2. ožujka, prema libanonskim vlastima.
Izrael okupira pojas na jugu koji se proteže 5 do 10 kilometara u Libanon, tvrdeći da time želi zaštititi sjeverni Izrael od napada Hezbollaha, koji je tijekom rata ispalio stotine raketa.Izraelska vojska ponovila je upozorenje stanovnicima južnog Libanona da ne prelaze u to područje.