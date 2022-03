Profesor Grgić o Černobilu: 'Ova situacija ima potencijala da postane problem, zasad to nije'

Ruska invazija dovela je u pitanje i nuklearnu stabilnost Europe jer je u Ukrajini nekoliko nuklearnih elektrana. Ona najpoznatija je u Černobilu koju su Rusi zauzeli već prvi dan invazije. Više od 100 radnika tamo je zatočeno već 14 dana, pa se pojavio strah da zbog stresa i umora neće moći upravljati nuklearkom. BBC javlja da su uvjeti teški, nedostaje hrane, vode i lijekova.

Nuklearna elektrana Černobil nije više funkcionalna, ali nije napuštena i zahtjeva stalno upravljanje jer je na lokaciji istrošeno nuklearno gorivo koje zahtjeva stalno hlađenje. U srijedu nešto prije 12 sati oštećen je 750 kV dalekovod koji napaja nuklearnu elektranu. Profesor Davor Grgić sa Zavoda za visoki napon i energetiku zagrebačkog FER-a kaže da nema mjesta za paniku.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Na lokaciji se nalazi istrošeno nuklearno gorivo u bazenima s vodom. Samo je dio prebačen u suhe spremnike koji se hlade prirodnom cirkulacijom zraka. Zadnji Černobilski reaktor je obustavljen 2000. godine. Od tada se toplina (ostatna toplina od bivših nuklearnih reakcija, decay heat) u tamo spremljenom gorivu smanjuje ali je hlađenje (obzirom na količinu goriva) i dalje potrebno. Obzirom na toplinsku inerciju bazena, njegovo zagrijavanje do trenutka kad bi moglo postati stvarni problem, će trajati danima. Trenutno je rečeno da dizel agregati na lokaciji imaju goriva za 48 sati. Čak ako neki od njih i nisu ispravni to bi trebalo biti dovoljno, ako ne za popravak dalekovoda, onda bar za dopremu dodatnog goriva. Moje je mišljenje da situacija trenutno ne predstavlja problem, ali se napajanje treba (i može) osigurati u idućih dan ili dva. Situacija ima potencijala da postane problem ali trenutno to nije. Civilna zaštita je informirana o činjenicama i prate situaciju - rekao nam je profesor Grgić.

Međunarodna agencija za atomsku energiju također na svom Twitteru umiruje ljude, smatraju da situacija nije opasna.

- Toplinsko opterećenje bazena za skladištenje istrošenog goriva i količina rashladne vode u nuklearnoj elektrani Černobil su dovoljni za učinkovito hlađenje bez potrebe za električnom opskrbom. Ukrajina nas je obavijestila o gubitku električne energije u nuklearnoj elektrani, direktor ove agencije Rafael M. Grossi kaže da trenutni događaji (rat) narušavaju ključni sigurnosni dovod električne energije, ali u ovom slučaju agencija ne vidi opasnost - napisali su.

Prema 'stres testu' kojeg je provela ukrajinska Nacionalna regulatorna agencija 2011. godine za slučaj da Černobil ikad ostane bez struje, procjenjuju da istrošeno nuklearno gorivo nije dovoljno jako, odnosno ne ispušta dovoljno topline koja bi uzrokovala da voda koja ga hladi ispari i tako širi radijaciju. Procijenili su da bi voda mogla doseći 70 stupnjeva Celzijevih, ali ne više od toga.

Cheryl Rofer, nuklearna fizičarka, za časopis Nature komentirala je što ako se odsiječe dovod struje jednoj od nuklearki u Ukrajini.

- Oštećenje tih bazena, slučajno ili namjerno, može uzrokovati curenje ili ključanje vode. Šipke utrošenog goriva bi u tom slučaju mogle uzrokovati požar, ali to nije za uspoređivati s katastrofom iz 1986. godine. Takav požar bi naštetio ljudima koji su u blizini nuklearke. Rusija mora zapamtiti da svi vjetrovi s tog područja pušu prema njima - rekla je.

Olakšavajući faktor, uz to što ti bazeni nisu oštećeni i voda ne bi trebala ispariti, je i to da su šipke umočene u vodu nekoliko tjedana ili mjeseci manje opasne nego što je to bilo na početku, a u Černobilu te šipke su uronjene u vodu već 21 godinu.

>>Stanje u Ukrajini iz minute u minutu pratite ovdje<<