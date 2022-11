Profesor Ivan Grdešić: Hoće li Amerikanci zadržati republiku demokratskom ili će otkliziti?

Profesor Ivan Grdešić za HTV govorio je o predstojećim američkim izborima za Kongres.

Rekao je kako je rezultat neizvjestan te da će izlaznost biti velika jer i demokrati i republikanci shvaćaju ove izbore kao jako bitne u smislu budućeg političkog smjera SAD-a.

- Vidjet ćemo. Često se događa da na međuizborima pobijedi opozicija predsjedniku. Doduše, predsjednik George Bush je na međuizborima dobio većinu, a kada su bili napadi 11. rujna - rekao je dekan Visoke škole međunarodnih odnosa i diplomacije na Sveučilištu Libertas, Ivan Grdešić.

Dodaje da današnji mogući pobjednici, republikanci, nisu oni isti od prije 20 ili 25 godina.

- Riječ je o jednoj radikalnoj i autoritarnoj desnici koja vlada Republikanskom strankom i u tome je ta opasnost - dodao je.

Ako doista pobijede u Zastupničkom domu i u Senatu?

- Reći ću jednu kratku priču. Kada su Amerikanci izglasavali Ustav, oblikovali ga 1787. Benjamin Franklin je izlazio, a gospođa Powell ga je pitala "Što ste vi napravili sada ovdje, monarhiju ili republiku. Odgovorio je republiku, ako je možete zadržati. Sada je to pitanje za Amerikance. Hoće li svoju demokratsku republiku zadržati demokratskom ili će otkliziti u autoritarnu jednostranačku budućnost - rekao je.

Postavlja se i pitanje vojne potpore Ukrajini i moguće smanjenje te potpore.

- Nije nemoguće, premda mislim da je strateški koncept SAD-a i vojske te izvršne vlasti, oporba prema Rusiji. Mislim da će do kraja Bidenova mandata ova politika snažne podrške Ukrajini biti još uvijek aktualna. Kako će se unutar Republikanske stranke kreirati političko vodstvo, ako osvoje oba doma, to bi moglo utjecati i na to u kojem će smjeru ići podrška prema Ukrajini - dodaje Ivan Grdešić.

Arizona, Nevada, Pennsylvania, Georgia - nameću se kao ključne države na ovim izborima.

- Tamo birači često mijenjaju svoje prioritete. To su tzv. "swing state", ljuljačke gdje se na jednim izborima glasa za demokrate, a na drugima za republikance. Tamo je razlika uvijek mala, ako izađe više neovisnih i odluči se za jednu stranu, onda ta strana u toj situaciju pobjeđuje, ističe, dodajući da se radi o velikim industrijskim državama s velikim brojem birača - kazao je.

Smatra da su tenzije napete te da je percepcija važnosti visoka i za jednu i drugu stranu te da su to motivi za visoku izlaznost koja se najavljuje.

- Svi se potrudili pozvati birače na glasovanje. Demokrati mislim da su odlučili izaći u većem broju jer su vidjeli da im ankete ne idu u prilog pa da to pokušaju nekako kompenzirati. Teško je prognozirati što će se večeras dogoditi, nećemo to znati još nekih tjedan dana - rekao je.

Govoreći o Donaldu Trumpu i mogućnosti da se kandidira na sljedećim predsjedničkim izborima, Grdešić ističe da sudeći prema njegovom egu, da će vjerojatno objaviti svoju kandidaturu, a kada će se znati izborni rezultati.

- Ako republikanci pobijede to će za njega biti dobra scena da objavi novu kandidaturu za dvije godine - zaključuje profesor Grdešić.

