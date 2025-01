Profesor optužen za nasilništvo se vratio na Akademiju. Stotinu studenata prosvjeduje u Osijeku

Preko stotinu studenata Akademije za umjetnost i kulturu osječkog sveučilišta održalo je prosvjed povodom vraćanja glumca i njihovog profesora Domagoja Mrkonjića na fakultet nakon što su ga prijavili za nasilno i neprimjereno ponašanje prema njima. "Dosta je šutnje" nazvali su studenti svoj prosvjed i, uz podršku profesora i poznatih hrvatskih glumačkih imena, jasno i veoma glasno poručili da neće prihvatiti njegov povratak te da smatraju da je kazna koju je dobio preblaga. Naime, on je unatoč ozbiljnih prijava studenata u stegovnom postupku provedenom na Akademiji dobio samo pisano upozorenje pred otkaz, što je izazvalo val nezadovoljstava među studentima. S masom transparenata na kojima je pisalo 'Jedan šamar je previše', 'Dosta je nepotizma', 'Razbit ću ti pi..u (nije prijetnja)', 'Mrkonjiću, ovo ti je posljednja linija' studenti su javnosti uputili i otvoreno pismo u kojemu prozivaju Akademiju i nadležne ustanove da pojasne donešenu odluku.

"Mrkonjić je od strane studenata optužen za niz etičkih i stegovnih prekršaja; nepoštivanje propisa ni odluka nadležnih tijela, izrazito nemarno, nesavjesno i neredovito izvršavanje ili čak neizvršavanje posla, vrijeđanje, ponižavanje, zlostavljanje, šamarao je studente, vulgarno im prijetio, nudio im drogu.. Sve to je povjerenstvo utvrdilo nedvojbenim zaključivši da su to teža stegovna djela i iako je docent Mrkonjić sam najavio dati ostavku, to se nije dogodilo, nego je, čak štoviše, Povjerenstvo prihvatilo njegovu žalbu na rješenje pa mu je izrečeno tek pisano upozorenje. Njegovi su postupci opravdani 'osobitim stresom', a naše traume proglašene 'ne toliko traumatične'. A kakav stres mi kao studenti imamo s njegovom povratkom na nastavu? Kako ćemo se postaviti prema njegovom slijedećem ispadu? Jesu li studenti, nakon svih suza i šokova doživjljenih tijekom svjedočenja pred njime, uopće spremni boraviti s počiniteljem u istoj prostoriji?" poručili su studenti u otvorenom pismu.

Podršku su im u Osijeku pružili i profesori s Akademije, ali i poznati glumci među kojima je i nagrađivana Arena Ćurković te Vladimir Tintor.

"Došla sam podržati studente jer mislim da se trebaju boriti za svoja prava i svoju istinu. Ako ne zaštitimo žrtvu, kako ćemo očekivati da će oni dalje imati povjerenje u sustav i pravosuđe. To je ustanova koju treba štititi bez obzira na to što se dogodilo. I u mojoj je generaciji studenata bilo svašta, ali mi nismo imali svijest o tome. Niti se o tome toliko govorilo, niti smo mi između sebe to dijelili jer je to bila nekakva osobna sramota i zato treba podržati ove mlade ljude" kazala je Areta Ćurković.

"Svi mi profesori smo od početka uz studente, ja konkretno predajem tim studentima koji su žrtve ovoga događaja. Kao odsjek smo odlučili svi podržati studente u njihovoj borbi za pravdu i ono što se dogodilo, a što se nije smjelo dogoditi. Akademija treba biti mjesto gdje se studenti osjećaju dobro i mi kao profesori znamo da je problem u određenim pojedincima. Svi bismo voljeli da se to sve riješi što prije" kazao je Jasmin Novljaković, izvanredni profesor umjetnosti.