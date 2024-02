Profesor u srednjoj školi urlao na učenike, ravnatelj: 'Nije bilo sukoba, nego samo galama'

Snimku na kojoj profesor požeške Tehničke škole iz nepoznatog razloga urla na učenike čitatelji su nam dostavili u redakciju 24sata.

- Što nisi rekao - dere se uznemireno profesor na učenika koji sjedi u klupi i smije se. U pozadini se čuje kako se jedan od učenika dere profesoru da se smiri, ostali se smiju, a jedan je sve to i snimio.

Ravnatelj škole Zoran Galić potvrdio nam je incident. Kaže kako su pozvali hitnu pomoć.

- Hitna je pozvana jer je došlo do ekscesa. Procijenili smo da to možda zahtjeva nekakav medicinski tretman. Sve se desilo u odnosu učenika i nastavnika. Kolega je do jučer bio na bolovanju, imao je gripu ili koronavirus, došlo je do galame, ne toliko do verbalnog sukoba - rekao je Galić.

Dodaje da su Hitnu zvali s obzirom na činjenicu da je profesor imao još nastavnih sati, kako bi se utvrdilo je li sposoban nastavu i održati.

- To su neugodne stvari koje je teško komentirati, to ne pripada prostoru škole - kaže ravnatelj.

Pitali smo ga i je li profesor ili netko od učenika sankcioniran. - Vidjet ćemo što će se dogoditi, ne znamo je li kolega hospitaliziran. To ćemo vidjeti kroz iduće dane - kaže ravnatelj.

Iz Policijske uprave požeško-slavonske potvrdili su nam da su dobili obavijest o događaju, ali kako kažu nije bilo policijskog postupanja.