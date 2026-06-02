Profesora Drvodjeljske izbacili iz škole, širio mržnju: 'Takvom čovjeku nije mjesto u školstvu'

Magistar drvne tehnologije Aleksandar G. (43) više nije zaposlenik Drvodjelske škole u Zagrebu. Dobio je otkaz nakon što je pravomoćno osuđen zbog poticanja na nasilje i mržnju svojim komentarima na Facebooku, čime je stavljena točka na aferu koja je u lipnju 2023. zgrozila javnost.

Veličanje zločina na Ovčari

Slučaj je započeo kada je profesor ispod članka o skidanju hrvatske zastave kod Knina ostavio niz komentara kojima je odobravao i veličao ratni zločin počinjen na Ovčari 1991. nad hrvatskim ratnim zarobljenicima. "Ovako su se ljubili i dečki na Ovčari ako je četnik dao naređenje", te "Vojvodo, samo javi i dat ćemo ustašama po glavi", samo su neke od poruka koje su ubrzo dospjele do ravnatelja škole i policije.

Otkaz je bio zakonska obveza

Zbog javnog poticanja na nasilje i mržnju policija je podnijela kaznenu prijavu, a Općinsko kazneno državno odvjetništvo podiglo je optužnicu. Sud je potom izdao kazneni nalog s presudom od sedam mjeseci zatvora uz dvogodišnji rok kušnje. Budući da se Aleksandar G. na presudu nije žalio, ona je 2025. postala pravomoćna, što je za školu značilo obvezu uručenja otkaza. To je potvrdio odvjetnik škole Milko Križanović.

​- Odluka o otkazu nije bila diskrecijska, već obveznopravna. Škola je, sukladno mom savjetu, nužno morala donijeti takvu odluku s obzirom na to da se radi o kaznenom djelu protiv javnog reda. Zakonsko rješenje je koncipirano tako da takvoj osobi nije mjesto u obrazovnom sustavu - rekao je odvjetnik Križanović, piše Jutarnji list.

'To nisam ja pisao'

U vrijeme izbijanja afere, prozvani se profesor za medije ogradio od spornih komentara, tvrdeći da ih nije napisao.

​- Pa ja to nisam pisao! To nisu moji stavovi i od svega se toga ograđujem! Ljudi su me zasuli prijetnjama. I ja sam Hrvat, iako se zovem Aleksandar, i zbog imena sam 1991. bio izvrgnut uvredama da sam četnik. U školi radim 12 godina bez mrlje - ustvrdio je, sumnjajući da mu je netko otvorio lažni profil.

*uz korištenje AI-ja