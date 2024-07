Profesora našli mrtvog. Otkrili tajni perverzni ugovor koji je imao s mladom djevojkom...

Dr. John Forge (77) bio je ugledni profesor filozofije, autor znanstvenih knjiga o moralu i etici i dobitnik prestižne nagrade australskog katoličkog sveučilišta za istraživanje o etici. Bio je milijunaš i živio je u Launcestonu u Tasmaniji, australskoj otočnoj državi. Pronašli su ga mrtvog na dnu kanjona blizu njegova doma.

Ispostavilo se da je profesor u mirovini vodio dvostruki život, a mrtvog su ga našli samo nekoliko sati nakon što su mu na vrata pokucali detektivi i rekli mu da dođe u postaju odgovoriti na neka pitanja o optužbama za seksualno zlostavljanje.

Droga, seks i dvostruki život

Profesora je optužila djevojka koja tvrdi da ju je zlostavljao između 2019. i 2022. godine te da je bio opsjednut njome. Dr. Forge, porijeklom Britanac, baš je 2022. preselio iz Sydneya u Tasmaniju.

Majka žrtve rekla je da su je detektivi obavijestili kako pokreću istragu protiv njega da bi joj nakon par sati javili da je mrtav i da nema ništa od istrage.

- Točno kad je trebao biti razotkriven, našli su ga mrtvog. I to sat, dva nakon što su mu rekli da dođe u policijsku postaju. Živio je dvostruki život i sve bi se saznalo. Bio je opsjednut mojom kćeri. Iako mi je drago da mi kći ne mora prolaziti sve to još jedanput, nakon što je detaljno sve opisala policajcima, žao mi je što neće platiti za ono što joj je učinio - rekla je majka, prenosi The Post.

Ogorčena je što je profesor pisao knjige o moralu i istovremeno zlostavljao njezinu kćer.

Foto: Instagram

Imali su ugovor. Mogao joj je raditi što želi

No čini se da je profesor imao drugu, mračnu stranu, koja je uključivala zlostavljanje, drogu i prostitutke. Jedna takva javila se i tvrdi da nije znala za optužbe. Ali je otkrila kako je s dr. Forgeom imala perverzni ugovor u kojem mu je morala ispunjavati sve želje.

- Sklopili smo ugovor na osam mjeseci. U njemu je napisano sve čega se moram držati. Morala sam ga zvati 'tatice' i činiti sve samo da ostane sretan. Morala sam biti poslušna, puna ljubavi, a on je mogao meni raditi što je htio - rekla je seksualna radnica Skylar Silverstein, prenijeli su australski mediji.

Procurila je i snimka kako ona glumi njegovu učenicu koja je na sat došla u prekratkoj minici, a on joj govori da se ne može koncentrirati jer stalno križa noge, a nema gaćice. Nakon toga je zove kod sebe u ured.

Na drugim snimkama vidi se kako šmrče drogu.

Profesor je dobitnik i brojnih nagrada u Velikoj Britaniji, a njegove knjige i istraživanja cijenjeni su i na Oxfordu. Sveučilište u Sydneyu gdje je profesor predavao prije mirovine šokirano je svime.

- Imamo nultu toleranciju prema bilo kakvom nasilničkom ponašanju ili zlostavljanju. Radimo na tome da nam je okolina u kojoj su studenti zdrava i sigurna - objavilo je glasnogovornik.