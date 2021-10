Komentirajući pravno uporište uvođenja covid potvrda u sustav zdravstva i socijalne skrbi prof. Ivana Grgurev s Pravnog fakulteta u Zagrebu rekla je u srijedu da je Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti bio temelj za donošenje svih odluka Nacionalnog stožera civilne zaštite.

Uvođenje COVID potvrda za djelatnike i dolazak pacijenata u zdravstvenom i sustavu te u sustavu socijalne skrbi posljednih dana otvorilo je polemika i nekoliko prosvjeda.

"Postoji jedan poseban propis koji štiti pučanstvo, Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti koji je bio temelj za donošenje ovih odluka Nacionalnog stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, a odnosi se na sektor zdravstva i socijalne skrbi gdje se predviđa obveza ili testiranja ili pokazivanja potvrda o cijepljenju", rekla je dr. Ivana Grgurev, profesorica na Katedri za radno i socijalno pravo zagrebačkog Pravnog fakulteta gostujući u HTV-ovoj emisiji "Dobro jutro, Hrvatska".

Treba se cijepiti da se zaštite pacijenti

Zamjenica ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) dr. Ivana Pavić Šimetin, rekla je da su kod manjeg dijela populacije sve epidemiološke mjere za smanjivanje širenja pandemije i zaštite pučanstva od obolijevanja i teških oblika bolesti, pa i smrti, vrlo često nailazile na otpor i nerazumijevanje.

" Većina građana je sve to prihvatila kako je Nacionalni stožer civilne zaštite to i propisao za sva tri vala pandemije. Sada imamo četvrti val, ali sada imamo i novo oružje, odnosno cjepivo, pa nema razloga da se netko ne cijepi ako je to cjepivo na raspolaganju i ima ga dovoljno za građane. Posebno se to odnosi na zdravstvene djelatnike koji su u kontaktu s ljudima", kazala je Pavić Šimetin. Pacijenti mogu biti i teško bolesni i imati narušen imunološki sustav, prema tome, liječnik, koji za njega skrbi, kojemu je ta osoba povjerila svoje zdravlje, treba se cijepiti da bi zaštitio tu bolesnu osobu, poručila je.

Naglasila je kako i cijepljene osobe mogu unijeti zarazu, ali one osobe koje se testiraju, a nisu cijepljene, imaju veće izglede da unesu zarazu od onih osoba koje su se cijepile ili su preboljele COVID-19.

U Italiji od 1. travnja na snazi zakon koji obvezuje sve zdravstvene djelatnike

Nela Sršen, liječnica iz Sveučilišne bolnice u Padovi, poručila je da je u Italiji već od 1. travnja na snazi zakon koji obvezuje sve zdravstvene djelatnike, a ne samo liječnike, da trebaju biti cijepljeni.

Dr. Pavić Šimetin je dodala kako postoji porast u broju cijepljenih zdravstvenih djelatnika, najviše liječnika.

Vezano za eventualne sankcije prof. Grgurev je istaknula da same Odluke ne navode sankcije, one samo kažu da u slučaju odbijanja testiranja ili predočavanju COVID potvrda nemate mogućnost pristupa prostoru poslodavca, ali, dodaje, to nije pravni izvor gdje bi to trebalo i navoditi.





Što se tiče potencijalnih sankcija možemo reći da to jest povreda obveza iz radnog odnosa, a jedino sudska praksa utvrđuje je li nešto opravdani razlog za otkaz ili nije. Što se tiče suspenzije, odnosno neisplate plaće dok djelatnik ne radi, odnosno odbije testiranje, ne mogu ući u prostor poslodavca, također Zakon o radu ne predviđa disciplinsku odgovornost, rekla je Grgurev. Jedino disciplinsku odgovornost predviđa poseban propis, Zakon o državnim službenicima, no taj dio suspenzije nije posve nepoznat u Zakonu o radu, recimo kada je riječ o štrajku, poručila je.



Zamjenica ravnatelja HZJZ-a Pavić Šimetin je naglasila da će se ići k tome da se svaki izostanak s posla tretira kao i svaki drugi neopravdani izostanak s posla. "No, ipak se nadamo i očekujemo suradnju i vjeru u znanost, te povećani broj osoba koje će se cijepiti", zaključila je.