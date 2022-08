Profesorov šok na benzinskoj: Litru benzina platio sam 12,30 kuna, to je više od dopuštenog

Profesor Aleksandar Hatzivelkos s Veleučilišta Velika Gorica na svom je Facebook profilu podijelio neugodnu situaciju koja mu se dogodila na benzinskoj postaji u Orebiću u utorak. Hatzivelkos je, naime, odlučio natočiti u svoj automobil Eurosuper 95, ali je umjesto 11.19 kuna na koliko je limitirana cijena, platio čak 12.30 kuna po litri.

Donosimo njegovu priču:

"Jedna topla ljudska priča o lokalnom baji koji suprotno odluci Vlade RH pljačka ljude, i državnoj administraciji koju plaćamo, a koja mu to svojim neradom i nesposobnošću omogućava. Dakle, na Orebiću postoji jedna benzinska pumpa.

Jedina, benzinska pumpa "Orebić". Tko je vlasnik, ne znam. Pretpostavljam neki lokalni baja. I danas ja natankao rezervoar, benzin Eurosuper 95, a cijena - 12.30 kn. Čekaj, kažem sam sebi, zar nije Vlada Republike Hrvatske propisala cijenu od 11.19 kn? Brzo provjerim, i fakat je. Sad, to mi je na rezervoaru razlika od cca 50 kn. Pa pitam ja čovjeka, kakva im je to cijena.

"Ne znam ja ništa, to ćete morati pitati gazdu". Rekoh, daj ti meni račun, budem ja vidio što je s tim. Pa rekoh, da prvo pitam inspektorat. Informacije na netu - koma. Zovem broj 012375100. Stalno zauzeto. Pa iskopam broj lokalnog inspektorata u Splitu. 021407360. Na mobitelu mi piše "Apartman SMILJA, Marušići", ali javlja mi se mlađi ženski glas: "Inspektorat". Dobro, djevojka je još imala za prožvakati, ali sam kroz mljackanje ipak ispričao problem. I kaže mi djevojka iz inspektorata - čujte tržišna je dežurna u četvrtak od 12 do 15, pa me tada nazovite da vas spojim. Rekoh, sorry, ali u četvrtak između 12 i 15 sam negdje u brdima Crne Gore, ne mogu čekati da neki inspektor dođe na dežurstvo tri sata u tjednu. Jel' postoji neki mail na koji se mogu javiti. - Pa ima mail, ali ne znam koliko se čita... Ok, šaljem ja opis situacije i račun na službeni mail pisarnica.pnsplit@dirh.hr I par minuta kasnije stiže mi "Address not found" (eng. Adresa nije pronađena) povratni mail. Ništa, opet ja na telefon, zovem Apartman SMILJA, pardon, državni inspektorat. - Znate onaj mail koji ste mi dali ne radi. - Ja stvarno ne znam zašto je to tako. Ali možete me nazvati u četvrtak između 12 i 15h. - Ne brinite, budem ja to poslao medijima, vjerujem da će to oni ipak brže riješiti. Tako da, dragi mediji, ako želite obraditi neku temu u sezoni kiselih krastavaca, toplo preporučam ovu divnu ljudsku priču o 50-100 kn koje svakom potrošaču nelegalno uzme neki baja s monopolom u Orebiću" napisao je profesor.

Vlada fiksirala cijene goriva

Na benzinskim postajama u Hrvatskoj litra eurosuper 95 goriva od utorka se prodaje po 11,19 kuna, što je ista cijena kao i proteklih tjedan dana, dok je cijena osnovnog eurodizela porasla za 23 lipe, na 12,35 kuna, a poskupjela su i neka premium goriva.

Po podacima s tražilice cijena goriva Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, cijena osnovnog eurosupera 95 na benzinskim postajama Ine, Petrola, Croduxa, Tifona i još nekih distributera od utorka i dalje iznosi 11,19 kuna.

S druge strane, promijenila se cijena osnovnog eurodizela, koji na postajama od danas stoji 12,35 kuna.

Uz osnovni eurodizel, od jutros su nešto više i cijene nekih derivata s dodanim multifunkcionalnim aditivima i tzv. premium goriva.

Tako Ina od utorka za litru goriva eurosupera 100 sada traži 13,08 kuna, a bio je na 13,06 kuna.

Inin eurosuper 95 class plus od danas se prodaje po 12,57 kuna po litri, a bio je na 12,55 kuna, dok eurodizel class plus stoji 14,48 kuna, u odnosu na 14,25 kuna u proteklih tjedan dana.

Crodux za eurosuper 100 traži 13,37 kuna, jednu lipu više u odnosu na proteklo razdoblje, a identična cijena i poskupljenje se bilježi i kod Petrolog Q Max eurosupera 100.

Na Tifonu, pak, litra eurosupera 100 stoji nepromijenjenih 13,39 kuna.

Kod Tifona eurodizel premium od utorka košta 14,89 kuna, 20 lipa više u odnosu na cijene od prošlog utorka, dok su Croduxov eurodizel MaxPower i Petrolov Q Max s prošlotjednih 14,48 kuna poskupjeli na 14,95 kuna po litri.

Podsjetimo, vlada je u ponedjeljak na telefonskoj sjednici donijela novu uredbu o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata, prema kojoj će od utorka cijena litre osnovnog benzina ostati nepromijenjena, dizel će poskupjeti za 23 lipe, dok će se cijena plavog dizela fiksirati na 8,49 kuna po litri.

Kako je istaknuto u vladinom priopćenju, bez uredbe bi maloprodajne cijene naftnih derivata iznosile 13,07 kuna po litri za osnovno benzinsko gorivo, 14,82 kuna po litri za dizelsko gorivo i 9,62 kuna po litri za plavi dizel.

Najviše maloprodajne cijene propisane uredbom primjenjuju se samo za naftne derivate bez dodanih multifunkcionalnih aditiva (eurosuper 95, eurodizel, plavi dizel), dok se za benzine s više oktana te sva tzv. premium goriva cijene i dalje mogu formirati slobodno.

