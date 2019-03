Profesoru iz Michigana uručili telegram nakon čak 50 godina

Robert Fink, koji je 1969. diplomirao na Sveučilištu Michigan konačno je putem Western Uniona dobio telegram u kojemu mu obiteljski prijatelji čestitaju na uspjehu. Ništa ne bi bilo neobično da telegram nije poslan prije više od 50 godina.

Brzojav je 1969. stigao na adresu u gradu Ann Arbor u kojemu je tada s trojicom cimera živio Fink. No stigao je prekasno, dan nakon što je Fink otputovao na daljnje školovanje u New York, pa je on ostao zaboravljen.

U prosincu je brzojav u jednoj od ladica staroga radnog stola u uredu u vlasništvu digitalne marketinške agencije Ann Arbor ICON Interactive otkrila zaposlenica Christina Zaske.

For the people that know or remember what a telegram is; here is an amazing article about our own Dr. Robert Fink receiving in 2019 a telegram from 1969. Talk about snail mail...#washingtonpost https://t.co/LnUsy7BtpL