Proglasili su ga krivim za krivotvorenje dokumenata, čekaju ga još neki procesi...

Donald Trump u svibnju je proglašen krivim za krivotvorenje dokumenata s ciljem prikrivanja isplate za ušutkavanje pornozvijezde Stormy Daniels uoči izbora 2016. Njujorška porota proglasila je Trumpa krivim po sve 34 točke optužnice, čime je postao prvi američki predsjednik osuđen za kazneno djelo. Negirao je krivnju i poručio da će se žaliti. No u New Yorku ga 26. studenoga prije službenog povratka u Bijelu kuću 20. siječnja čeka izricanje kazne. Prijeti mu maksimalna kazna od četiri godine zatvora, iako ostali osuđeni za takva djela često dobivaju kraće kazne, novčane ili uvjetne. Pobjeda Donalda Trumpa na predsjedničkim izborima u osnovi će prekinuti ostale kaznene postupke protiv njega, barem na četiri godine, koliko će biti u Bijeloj kući. Trump je, podsjetimo, optužen i u Washingtonu i Georgiji za pokušaj poništavanja izbornih rezultata, a na Floridi za skrivanje povjerljivih dokumenata nakon što je otišao iz Bijele kuće.

Može li sam sebe pomilovati?

U prvom slučaju u Washingtonu, Vrhovni sud je 1. srpnja donio odluku da predsjednik Sjedinjenih Američkih Država ima široki imunitet od kaznenog progona, prisilivši posebnog tužitelja Jacka Smitha da krajem kolovoza podnese revidiranu optužnicu. U drugom slučaju na jugoistoku Floride, sutkinja Aileen Cannon odbacila ga je 15. srpnja uz obrazloženje da su imenovanjem posebnog tužitelja u tom slučaju i financiranjem njegova rada prekršeni dijelovi Ustava o imenovanju i troškovima. Ta je odluka trenutno u žalbenom postupku. Može li se predsjednik SAD-a sam pomilovati?

- Nijedan predsjednik nikad nije pokušao pomilovati samoga sebe, tako da nemamo nikakav presedan - rekao je Jeffrey Crouch​, profesor prava na američkom sveučilištu u Washingtonu i autor knjige o predsjedničkom pomilovanju.

Predsjednici mogu dati pomilovanja za one koji su počinili savezne prekršaje. Slučaj zataškavanja novca u New Yorku državna je stvar. Ovlasti za pomilovanje nisu jasne kad su u pitanju Trumpova dva federalna slučaja - jedan koji se odnosi na navodnu zlouporabu povjerljivih dokumenata, a drugi na zavjeru da se ponište izbori. Oba suđenja odgođena su na neodređeno vrijeme i da se to dogodi, stručnjaci za ustavno pravo ne slažu se oko toga uključuje li predsjednikova ovlast za pomilovanje njega samog.