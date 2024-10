PROGNOZA Pogledajte kakvo će vrijeme biti za produženi vikend

Pretežno sunčano, ujutro i prijepodne mjestimice s maglom ili niskim oblacima. Vjetar većinom slab, a na Jadranu povremeno umjeren sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 19 do 24 °C, a u predjelima s dugotrajnijom maglom osjetno niža, objavio je DHMZ prognozu za danas. I sutra će biti slično, ponovno će magla prekriti veći dio kontinentalne Hrvatske, pogotovo središnju zemlju te istok, Slavoniju i Baranju. Neuobičajeno toplo vrijeme nastavit će se cijeli tjedan. Od srijede će magla biti izraženija pa bi nešto malo mogle pasti temperature, ali i dalje će to biti oko 20 stupnjeva, pokazuju to prognostičke karte koje je objavio Istramet.

Prognostičke karte za četvrtak

Foto: Istramet

Prognostičke karte za petak

Foto: Istramet

Prognoza za produženi vikend

U petak je 1. studeni i praznik 'Svi sveti' pa ćemo imati produženi vikend. Na moru bi moglo biti malo bure, ali u većini Hrvatske vikend će biti pretežno suh. Temperature će i dalje biti iznad prosjeka. Pa tako na accuweather piše kako će u Zagrebu u subotu biti pretežno sunčano s nešto naoblake, a temperatura će biti oko 17 stupnjeva.

U nedjelju nešto hladnije u glavnom gradu, bit će oko 12 stupnjeva, ali i dalje suho. Split u subotu 20 stupnjeva, u nedjelju 19 'celzijevaca', tako bi trebalo biti u većem dijelu Dalmacije. Slično i u Istri. Accuweather za Rovinj piše: subota - 19 stupnjeva, nedjelja - 18! Kad se magla raziđe Slavonce će u subotu grijati oko 18 do 20 stupnjeva, u nedjelju nešto hladnije - do 15.

Foto: DHMZ