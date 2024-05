Prognoza za produženi vikend: Pljuskovi i grmljavina, moguće i poplave. Najgore će biti u petak

Djelomice sunčano uz postupni porast naoblake. Mjestimične kiše bit će uglavnom u drugom dijelu dana. Lokalno su mogući izraženiji pljuskovi i grmljavina, a u noći na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru i obilna oborina. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na moru umjereno jugo popodne u jačanju. Najviša dnevna temperatura zraka od 21 do 26 °C, prognoza je to Državnog hidrometeorološkog zavoda za četvrtak - blagdan Tijelova i Dan državnosti.

Foto: DHMZ

Velik dio Hrvatske označen je danas žutim alarmom zbog mogućih grmljavinskih nevremena i jakog vjetra. Pod alarmom su sve regije osim kninske i splitske.

Foto: DHMZ

Na istoku Hrvatske jutro će biti maglovito, posebnice u Posavini. U prvom će dijelu dana biti sunčanije, dok će poslijepodne i prema večeri biti pljuskova praćenih grmljavinom koji će lokalni biti i izraženiji.

U središnjoj Hrvatskoj sparina. Nakon sunčanog prijepodneva i ovdje u popodnevnim satima slijede pljuskovi i grmljavina, osobito u večernjim satima.

Najnestabilnije vrijeme očekuje se na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj. Mjestimilno se tamo očekuju obilniji pljuskovi, a postoji mogućnost i za bujične i urbane poplave.

Foto: DHMZ

U Dalmaciji će puhati jugo, a izmjenjivat će se sunčana i oblačna razdoblja dok su pljuskovi mogući u unutrašnjosti i to u drugom dijelu dana. U noći na petak kiša će se proširiti i na obalu te na otoke.

Na jugu Hrvatske bit će toplo, a u popodnevnim satima u zaobalju su mogući lokalni pljuskovi.

Foto: DHMZ

Vikend prognoza neće usrećiti one koji su odlučili spojiti praznik u produženi vikend. I petak će biti kišovit, lokalno s obilnijim pljuskovima i grmljavinom. Subota će biti najstabilniji dan vikenda, a u nedjelju se opet očekuje kiša - osobito u gorskoj Hrvatskoj te unutrašnjosti Dalmacije, prognozira meteorologinja Petra Mikuš Jurković.