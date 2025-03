PROGNOZIRAJU POTOP! Oluja stiže u Hrvatsku. Pogledajte karte. Objavili su žuti alarm

Nakon razdoblja sunčanog i stabilnog vremena, stiže nova promjena, obilne kiše i oborine zahvatit će Dalmaciju i Bosnu i Hercegovinu. Meteorolozi najavljuju izraženije padaline, a ponegdje su mogući i snažni pljuskovi s grmljavinom.

Meteorolozi i lovci na oluje s Facebook stranice 'Bosnia Storm Chasers – prva BH zajednica lovaca na oluje' izdali su ozbiljno upozorenje zbog nadolazećeg kišnog vala koji će pogoditi Dalmaciju i Bosnu i Hercegovinu u razdoblju od 10. do 17. ožujka 2025.

Prema analizi Europskog centra za srednjoročne vremenske prognoze (ECMWF), već u prvih osam sati padalina očekuje se više od 60 mm kiše, dok bi do 17. ožujka ukupne količine mogle doseći između 150 i 250 mm, a lokalno čak i više. Zbog tolikih količina padalina postoji opasnost od naglog rasta vodostaja rijeke Neretve i njenih pritoka, posebno u kanjonima kod Donje Jablanice, što bi moglo dovesti do poplava u nižim predjelima. Osim toga, obilne kiše mogle bi uzrokovati odrone i klizišta, osobito na cestama koje prolaze kroz planinske i kanjonske dijelove.

Stručnjaci upozoravaju građane da se pravovremeno pripreme i poduzmu potrebne mjere zaštite. Preporučuje se čišćenje odvoda kako bi se smanjila mogućnost zadržavanja vode, osiguravanje imovine od mogućih poplava te posebna pažnja pri kretanju kroz ugrožena područja.

Hrvatska sutra

Foto: DHMZ

Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Mjestimice kiša, najprije na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj, od sredine dana i drugdje, a tada su u Dalmaciji mogući obilni pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni, uglavnom u gorju na udare i jak. Na Jadranu će puhati jako i olujno jugo, na sjevernom dijelu prema večeri u slabljenju. Najniža temperatura zraka od 4 do 9, na Jadranu od 9 do 14 °C. Najviša dnevna uglavnom od 13 do 18 °C, na istoku malo viša, porgnoziraju iz DHMZ-a.

U Hrvatskoj na snazi žuto upozorenje

Foto: DHMZ